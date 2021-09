Eurofins prosegue la lotta contro il Covid-19 grazie ai test salivari

Grazie alla bassa invasività il test è considerato utile per screening ripetuti e adatto per bambini e ragazzi: la diagnosi si effettua con la raccolta di un campione di saliva attraverso un semplice contenitore o spugnette masticabili

Eurofins Genoma Roma introduce l’analisi Molecolare COVID-19 basata sul test salivare, uno degli strumenti più innovativi per sapere se si è entrati in contatto con il virus, garantendo semplicità di esecuzione e alti livelli di sensibilità e accuratezza.

Grazie alla bassa invasività il test è considerato utile per screening ripetuti e adatto per bambini e ragazzi: la diagnosi si effettua con la raccolta di un campione di saliva attraverso un semplice contenitore o spugnette masticabili.

Gli esiti vengono comunicati al sistema regionale per la tracciabilità dei positivi e al sistema Tessera Sanitario per la generazione dei codici del Green Pass sul sito del Ministero della Salute.

Il punto prelievo Eurofins, presso il Laboratorio Genoma in Via di Castel Giubileo 11, è aperto dal Lunedi al Venerdì dalle 9 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 14.00. Nell’esecuzione dei test Eurofins si attiene alle direttive del Ministero per assicurare alte sensibilità del test, usando sistemi di raccolta appropriati e test diagnostici commerciali con marchio CE-IVD.

I referti dei tamponi effettuati dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14, sono disponibili nella giornata stessa, se effettuati dopo le 14 e la domenica, dal giorno successivo. Si consiglia la raccolta del campione salivare del primo mattino (e non prima che siano passati 30 minuti dall’assunzione di cibi o bevande), senza aver fumato, lavato i denti, bevuto o usato gomma da masticare. Le tariffe sono le stesse del Tampone Molecolare naso-oro-faringeo; ai bambini sotto i 12 anni si applica un prezzo ridotto.

“Nonostante in Italia ci sia circa il 70% di popolazione completamente vaccinato, è ancora necessario effettuare test COVID-19, la diffusione del virus va tenuta sotto controllo – dichiara Marco Barbierato, National Business Line Leader Clinical Italia di Eurofins. Il tampone nasofaringeo è un test invasivo che, se non eseguito correttamente, può essere fastidioso. Per la facilità di uso, la minore invasività e la stessa validità rispetto al tampone nasofaringeo, quelli salivari sono stati accolti con molto entusiasmo e siamo dunque orgogliosi di poter offrire questo servizio”.

Per prenotare il test: 02 30569636

Per informazioni: infosamplingitaly@eurofins.com