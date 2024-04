Le multinazionali puntano l'Eur. Arriva anche la mega-azienda digitale

In zona Eur, precisamente a Fonte Ostiense, arriva una nuova multinazionale. Un intero complesso di uffici, di proprietà del fondo immobiliare primo RE le cui quote sono detenute dalla Cassa dei Dottori Commercialisti, è stato appena affittato all'Assist Digital Spa, società con oltre 6mila dipendenti e collaboratori che si occupa di "customer experience". In sostanza tutto ciò che succede nel rapporto tra il consumatore/utente e l'azienda che offre dei servizi.

Una nuova multinazionale all'Eur

A gestire l'approdo al contratto di locazione è stata la Prelios SGR, società che gestisce i risparmi di importanti realtà economiche in Italia, principalmente tramite la valorizzazione delle proprietà immobiliari. Se c'è da vendere o affittare al miglior offerente, loro se ne occupano. In questo caso, hanno finalizzato l'accordo con Assist Digital Spa per un intero edificio che si trova a via Achille Campanile 73-85, Fonte Ostiense, quasi ai confini con l'Eur. Si tratta di 6mila metri quadri di superficie complessiva, un edificio moderno rivestito in marmo e travertino che si sviluppa du tre piani fuori terra e uno interrato.

Il palazzo vuoto per un anno

Fino al 2022 è stato la sede di una grossa holding internazionale. Poi, con la fine del contratto di locazione e la decisione di andare altrove, la proprietà si è trovata a dover trovare un nuovo "inquilino". E in poco più di un anno ecco che è arrivata l'occasione di un'altra multinazionale con sede principale a Milano e filiali in tutta Europa. "La finalizzazione dell’operazione - spiegano da Prelios - rappresenta per il Fondo un importante risultato nell’ambito della strategia di asset management, volta al consolidamento del profilo locativo".

Gli obiettivi della proprietà

“Siamo molto orgogliosi di avere portato a termine questa operazione - il commento di Nicola Sajeva, director asset & development managment di Prelios SGR - in linea con la strategia di valorizzazione del portafoglio del Fondo Immobiliare primo Re incentrata sul consolidamento del profilo locativo. Tale accordo, sottoscritto a poco più di un anno dal rilascio degli spazi del precedente conduttore, consentirà al Fondo di beneficiare della stabilità di un contratto di locazione a lungo termine con un adeguato canone di locazione”.