Esselunga internalizza l’e-commerce, assunzione per 100 lavoratori romani

Addio alle società appaltatrici. Esselunga ha deciso di internalizzare l’e-commerce che in tutta Italia coinvolge circa duemila lavoratrici e lavoratori impiegati nelle attività di picking e picking web, ossia il processo di prelievo e raggruppamento di articoli o merci dal magazzino per gli ordini dei clienti o della produzione. A Roma sono 100 le persone coinvolte da questa prima fase del processo con il passaggio alla società della grande distribuzione organizzata che avverrà comunque su base volontaria.

Esselunga internalizza l’e-commerce

Da fine febbraio Esselunga assumerà dunque alle proprie dipendenze, senza periodo di prova, il personale attualmente in forza presso le società appaltatrici impegnate nelle attività di e-commerce, a condizione che i lavoratori siano occupati stabilmente da almeno 4 mesi e manifestino la propria disponibilità all’internalizzazione. A fronte delle dimissioni che i lavoratori coinvolti dovranno rassegnare alle aziende appaltatrici, queste non opereranno la trattenuta a titolo di mancato preavviso, a condizione però che le dimissioni pervengano entro due giorni dall’avvenuta consegna della proposta assuntiva.

Cosa è previsto per i lavoratori delle ex società in appalto

Ai lavoratori internalizzati, fanno sapere i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, verrà applicato il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata, oltre alla contrattazione integrativa aziendale di Esselunga. Il periodo di lavoro maturato presso le società appaltatrici sarà riconosciuto come anzianità convenzionale utile ai fini della maturazione degli istituti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, mentre per la maturazione degli istituti previsti dalla contrattazione integrativa si terrà conto unicamente dell’anzianità di servizio decorrente dalla data di assunzione presso Esselunga.

Sul versante retributivo, l’eventuale differenza tra la retribuzione annua lorda complessiva individuale percepita dai lavoratori presso le aziende appaltatrici e i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di Esselunga verrà conglobata in un assegno ad personam assorbibile da ogni tipo di incremento retributivo, compreso quello disposto dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello, ad eccezione degli aumenti di merito o derivanti da scatti di anzianità.

"Un accordo senza precedenti"

Infine, una soluzione di compromesso è stata raggiunta per la disciplina dell’orario dei lavoratori a tempo parziale. L’azienda, nello specifico, compatibilmente con la sua organizzazione, terrà conto delle comprovate necessità di natura personale di lavoratrici e lavoratori nella programmazione delle relative prestazioni. “L’accordo perfezionato con Esselunga non ha precedenti nel settore della grande distribuzione organizzata e si tradurrà per molti dei lavoratori coinvolti in un sensibile miglioramento delle proprie condizioni economico-retributive, consentendo alla totalità della platea degli interessati di lavorare alle dipendenze di una società leader di mercato e fra le più performanti a livello europeo” ha commentato il segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl, Vincenzo Dell’Orefice. “Siamo certi che le lavoratrici e i lavoratori coinvolti sapranno da qui in poi contribuire a consolidare una presenza sindacale capace di dare voce alle loro esigenze, soprattutto guardando al contratto integrativo aziendale scaduto ormai da tantissimo tempo e superato non solo dalle tante novità normative ma anche dalle condizioni generali del settore di riferimento”.