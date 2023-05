Eni riceve il presidente dell'Angola

João Lourenço presidente della Repubblica dell’Angola insieme a una delegazione di ministri del governo angolano sono stati ospiti a Roma presso il tecnopolo “Eni 2050 lab”, lo spazio polifunzionale di Eni dedicato all’innovazione e alla ricerca situato all’interno del contesto architettonico del Gazometro di Roma Ostiense. Ad accoglierlo l’AD Eni Claudio Descalzi e il Presidente della società Giuseppe Zafarana.

Scopo della visita illustrare le soluzioni tecnologiche al centro della strategia di decarbonizzazione dell’azienda infatti nel tecnopolo l’azienda promuove tecnologie proprietarie e breakthrough per la decarbonizzazione, attive sulle tre principali piattaforme di ricerca aziendali: rinnovabili e nuove energie, soluzioni per la decarbonizzazione, prodotti circolari e bio. Per l’occasione sono stati illustrati i risultati più significativi raggiunti in questi ambiti dalla R&D di Eni tra cui i progetti di sviluppo sulle agroenergie e la tecnologia EcofiningTM per ricavare biocarburanti da scarti e materie prime di origine biologica non in competizione con l’uso alimentare, le collaborazioni scientifiche con Massachusets Institute of Technology (MIT), Commonwealth Fusion Systems (CFS), ENEA e CNR nella ricerca sulla energia da fusione, le innovazioni nel campo della robotica per automatizzare e digitalizzare le attività di monitoraggio ambientale e di integrità degli asset, la ricerca sulle nuove rinnovabili e sullo stoccaggio energetico, nonché i sistemi e i prodotti nell’ambito della cattura, stoccaggio e utilizzo della CO2.

L’incontro ha consentito di valorizzare l’impegno di Eni sul fronte della formazione per le nuove competenze e il supporto alle filiere con i progetti di capacity building sull’agrobusiness dedicato al mondo delle istituzioni a Open-es, piattaforma di sviluppo sulle tematiche ESG a supporto dei fornitori, e Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa che ha avviato di recente specifici progetti per lo sviluppo di startup locali in Kenya e Congo.

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, si è soffermato sull’importanza di questo incontro che rafforza l’alleanza di Eni nei diversi paesi in cui opera: “Siamo onorati di ricevere il presidente dell’Angola. A fronte dell’obiettivo comune di compiere un percorso di transizione energetica equo e che non trascuri l’importanza della sicurezza degli approvvigionamenti, stiamo cooperando con i nostri partner per unire risorse, tecnologie per la transizione e disponibilità di fonti energetiche al fine di compiere insieme un percorso di sviluppo rispettoso delle peculiarità e che non lasci indietro nessuno. Abbiamo creato vere e proprie alleanze basate sull’equilibrio e il rispetto reciproco, nell’ambito delle quali lasciamo alle popolazioni locali buona parte dell’energia che produciamo insieme, contribuiamo allo sviluppo socio economico locale, creiamo occupazione sui territori, favoriamo l’accesso all’energia e promuoviamo iniziative diversificate in ambiti come la salute, l’educazione, l’agricoltura, la formazione professionale e imprenditoriale. Creiamo così valore reciproco, in ragione della prospettiva di poter diversificare maggiormente i nostri mix energetici e le vie di approvvigionamento, e di creare abbondanza di energia sempre più decarbonizzata a favore della competitività e della crescita”.