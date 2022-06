C.R. Appalti, lavoratori da tre mesi senza stipendi

Subentrerà un’altra azienda e così l’incubo dovrebbe finire. I circa 200 lavoratori della C.R. Appalti, azienda che offre servizi di pulizie e sanificazione negli stabili di Enea Casaccia, Enea Frascati, presso l’agenzia delle dogane e al Colosseo, non percepiscono lo stipendio da marzo 2022. Una situazione insostenibile ma che, dopo settimane di proteste e manifestazione, sembra essere vicina ad una soluzione. Entro il 24 giugno questi lavoratori saranno riassorbiti da una nuova azienda che subentrerà proprio al posto della C.R. Appalti.

I problemi nascono ad inizio 2022 quando l’agenzia delle entrate, riscontrando delle irregolarità nel durc, il documento unico di regolarità contributiva, della C.R. Appalti, decideva di bloccare tutte le fatture corrisposte a favore dell’azienda. Una situazione che ha causato, quindi, anche il blocco degli stipendi dei lavoratori.

Crisi C.R. Appalti, lavoratori allo stremo

Dopo tre mesi senza salari, gli enti appaltanti, quindi Enea, agenzia delle dogane e chi gestisce il Colosseo, hanno deciso di pagare in surroga i lavoratori, dando loro un po’ di ossigeno. “Anche prima le cose non andavano meglio – spiegano a RomaToday i lavoratori iscritti a Cgil e Fisascat – non veniva rispettato il contratto nazionale multiservizi ed i pagamenti arrivavano spesso con dieci giorni di ritardo. Abbiamo dato un’ultima chance all’azienda, chiedendo di pagare altri tre mesi di stipendio, quelli di marzo, aprile e maggio, e regolarizzare tutte le posizioni. Intanto la nostra situazione è gravissima e quasi tutti i lavoratori sono costretti a chiedere soldi in prestito o a farsi aiutare da amici e parenti”.

Enea Casaccia, subentrerà una nuova azienda

La strada, ora, sembra tracciata. Entro il 24 giugno una nuova azienda subentrerà alla C.R. Appalti, assorbendo tutti i lavoratori. Uno scenario analogo a quanto accaduto con l’agenzia delle entrate. Anche lì le pulizie venivano svolte dalla Cr Appalti e quando è decaduta è subentrata la Lucente.

Daniele Torqauti chiede ad Enea di pagare in surroga gli stipendi

Il presidente del XV municipio Daniele Torquati ha scritto una lettera al presidente di Enea Gilberto Dialuce e alla direzione servizio gestione del centro ricerche di Casaccia per chiedere uno sforzo ulteriore ed andare incontro ai problemi dei lavoratori. Torquati chiede “un supporto, per quelle che sono le possibilità che la legge riconosce, per garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori della società C.R. Appalti di ottenere, nel più breve tempo possibile, il riconoscimento dei loro diritti”. In sintesi Torquati chiede all’Enea di pagare, come già fatto in passato, gli stipendi in surroga. Un tentativo per far fronte a quella che è una vera e propria “emergenza lavorativa, con pesanti conseguenze sia economiche che sociali per decine di famiglie del nostro territorio”.