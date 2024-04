ENEA cerca nuovi giovani per la transizione verde

I Centri Ricerche ENEA di Casaccia e Frascati sono fra i punti dell’azienda che accresceranno il proprio personale con l’assunzione di nuovi giovani neolaureati.

La Società (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha indetto un bando (scadenza l’8 aprile, ndr) per il reclutamento di 20 giovani ricercatori coinvolti nei temi di transizione ecologica e digitale dall’idrogeno all’agricoltura sostenibile, dal nucleare sostenibile all’HPC e Biga Data, con l’obiettivo accrescere le loro competenze ed esperienze su tutte le filiere tecnologiche individuate come prioritarie dal PNIEC e dal PNRR. Il concorso prevede un esame-colloquio e la valutazione dei titoli accademici e professionali.

Al termine saranno assunti 20 giovani con contratti a tempo determinato, che potranno essere rinnovati secondo normativa di PNRR.