Emirates raddoppia i voli Roma Fiumicino-Dubai

Da mercoledì 1° maggio 2024 saranno intensificati i voli giornalieri della rotta Roma-Dubai operati da Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo.

L’implementazione dei voli si deve alla grande richiesta con Emirates che ha registrato ben 17mila passeggeri in più verso Roma rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nello specifico sarà attivo un secondo volo A380 che sostituirà il Boeing777 mettendo a disposizione dei viaggiatori da e verso Roma circa 2.200 posti in più alla settimana per un totale di 14.476 posti settimanali nella tratta Roma-Dubai (e ritorno). Una capacità aumentata del 18% che nel dettaglio vede i posti suddivisi così:

14 posti in Prima Classe;

76 posti in Business Class;

427 posti in Economy Class.

L’A380 sarà dotato di spaziose cabine con tutti i comfort, servizio a bordo di alto livello, menu con piatti di ispirazione regionale e bevande gratuite e del sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, ice, che offre fino a 5.000 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue, inclusi film italiani, programmi TV e un'ampia libreria musicale.

Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia dichiara: “L’aumento importante ci ha spinti a rafforzare la presenza di Emirates all’Aeroporto di Fiumicino con un secondo volo operato dall’A380. La crescente domanda di posti da parte dei nostri clienti che viaggiano verso Dubai e verso le destinazioni servite dal nostro network globale favorisce le relazioni commerciali tra l’Italia e i Paesi di destinazione, ci permette di offrire un servizio ancora migliore e di consolidare il ruolo strategico di questo gateway all'interno del nostro network e noi non possiamo che esserne entusiasti”.