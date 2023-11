A Roma è emergenza commercio: "Meno tasse, Ztl aperta a Natale, regole certe e indennizzi per i cantieri"

Cinquemila negozi chiusi in quattro anni, perduto il 30%-40% degli incassi e un tasso di nascita di nuove imprese ai minimi storici. È una fotografia agghiacciante quella scattata a RomaToday da Valter Giammaria, presidente della Confesercenti di Roma che, in questi giorni, sta incontrando le istituzioni politiche alla ricerca di soluzioni a problemi ormai annosi. Concorrenza sleale, troppe tasse ed una città che non è più a misura di commerciante: tutte criticità che verranno presentate, a breve, anche il sindaco Roberto Gualtieri.

Emergenza commercio

“Era da tempo che il commercio non viveva un’emergenza del genere” esordisce Giammaria che sottolinea anche come tutto questo stia accadendo “nell’indifferenza generale”. Da poco prima della pandemia a oggi i numeri parlano di una vera ecatombe di aziende andate irrimediabilmente perdute. Tra le cinquemila attività che hanno chiuso ci sono soprattutto negozi di abbigliamento, casalinghi, calzature, bar e alimentari. “Tutti i settori che subiscono la concorrenza della grande distribuzione”, afferma Giammaria.

Il problema dei cantieri

Roma è un enorme cantiere a cielo aperto, sia per le opere finanziate dal Pnrr che per quelle che dovranno essere pronte per il Giubileo 2025. Lavori che, per forza di cose, vanno a danneggiare i commercianti: “È un tema che stiamo affrontando con la politica e a breve con il sindaco di Roma – riprende Giammaria – ci sono troppi cantieri aperti tutti insieme. Questo sta causando enormi difficoltà a livello economico”. L’assemblea capitolina ha approvato una mozione che prevede degli indennizzi per i lavoratori danneggiati dai lavori: “Anche questo non basterà, i ristori non saranno mai sufficienti a ripianare le perdite, anche a lungo termine. Del resto ci troviamo in una fase di perdita generale degli incassi del 30-40% a causa del calo dei consumi”.

Minimarket e abusivi

Un altro problema secondo Giammaria è rappresentato dalla concorrenza sleale dei minimarket e degli abusivi, un fenomeno raccontato nella sezione Dossier. “C’è un proliferare assurdo di minimarket, ce ne sono tantissimi. Abbiamo chiesto poi di intervenire a livello di abusivismo visto che, secondo le stime, ci sono sul territorio circa 20 mila attività abusive, soprattutto nel settore turismo. Ci sono poi circa 5 mila venditori di merce contraffatta. Un giro totale di affari di 2 miliardi e 350 milioni d’euro solo a Roma”. Una cifra enorme soprattutto se si pensa che, nel resto d’Italia, l'ammontare supera di poco 5 miliardi. “Poi uno si chiede perché i negozi chiudono” mormora Giammaria, ricordando come solo nel 2023 abbiano già abbassato le serrande per sempre 1500 attività.

Le proposte

Confesercenti ha avanzato alcune idee per aiutare la categoria. La prima, ovviamente, riguarda un allentamento della pressione fiscale. Iniziativa che, ovviamente, non può riguardare solo Roma. “Le piattaforme online pagheranno, forse, il 15% di tasse mentre noi paghiamo il 50 o 60%, così non si può competere”.

Spostare i saldi invernali e estivi

Giammaria vuole che le attività commerciali vengano difese e non rese vittime della concorrenza sleale. “Prendiamo ad esempio i saldi – dice – i negozi online cominciano due mesi prima dei negozi fisici e non rispettano le regole. Tra l’altro, abbiamo chiesto di postare la data dei saldi perché, con il cambiamento climatico, certe date non hanno più senso”.

Aprire la ztl al centro storico

Con la ztl Fascia verde in soffitta per almeno un anno così come la questione dei dehors, Giammaria vorrebbe che il Campidoglio aprisse, a partire da dicembre, la ztl del centro storico. “Da qualche anno viene chiusa totalmente – spiega il presidente – penalizzando gli esercenti. Se chiudi il centro fino alle otto di sera vuol dire che nessuno verrà a fare acquisti in quei locali. È inutile parlare di navette, lo abbiamo visto e non funzionano. Per quest’anno chiediamo di non chiudere ma, anzi, di aprire i varchi alle 17 invece che alle 18”.

Consiglio straordinario

I capigruppo del centrodestra in Campidoglio, Fabrizio Santori (Lega), Marco Di Stefano (Noi Moderati - FI), Giovanni Quarzo (Fratelli d’Italia), hanno ricevuto il presidente della Confesercenti di Roma Valter Giammaria. Dopo l’incontro hanno annunciato, in una nota, di volere un consiglio straordinario sulla crisi del commercio. “Spazi preziosi come il Car e l’Auditorium sono sprecati, si trascura di organizzare fiere, eventi e promozioni, seguendo ottusamente un buio percorso ormai sul ciglio del baratro e minato dagli errori di una giunta incapace di dialogare perfino con sé stessa” dicono le opposizioni.

Per il capogruppo della Lista civica Gualtieri sindaco, Giorgio Trabucco, l’incontro con Giammaria è “fondamentale per noi amministratori, perché vogliamo una città sempre più moderna, attrattiva ma allo stesso tempo che sappia valorizzarsi a livello turistico per le sue specifiche peculiarità”.