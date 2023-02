Edilizia di Roma e del Lazio tra presente e futuro: intervista a Marco Matteoni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Edilizia di Roma e del Lazio, tra presente e futuro. Sarà un anno importante per il comparto, che vuole rialzarsi e rilanciarsi dopo le conseguenze della emergenza pandemica prima e della crisi energetica, poi. Ne abbiamo parlato con Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio. Dottor Matteoni, il 12 e 13 febbraio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della Regione Lazio: una tornata importante che determinerà chi amministrerà il nostro territorio fino al 2028. Un territorio ampio e complicato, che ha grande necessità di sviluppo? “Assolutamente sì, anzi in tal senso ci auguriamo che il rilancio del binomio edilizia/sostenibilità ambientale sia tra i temi prioritari dell’agenda istituzionale del futuro governatore del Lazio. Dallo stanziamento di adeguate risorse finanziarie a misure urgenti per gli investimenti nel settore, dalla coniugazione delle esigenze abitative con quelle ambientali al maggior efficientamento energetico e incremento energie rinnovabili, fino alla riduzione delle risorse idriche, all’adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati, al decremento della produzione di rifiuti speciali, e alla introduzione di materiali biocompatibili/intelligenti. Senza dimenticare la rigenerazione urbana, l’housing sociale e la diffusione della digitalizzazione con la conseguente semplificazione amministrativa, legate a pratiche e procedure”. In questo contesto, dunque, cosa si augura? “Certamente il lavoro di implementazione e rilancio del comparto edile è quanto mai improcrastinabile e necessario: per questo motivo auspichiamo che, al di là di ideologie e colori politici, ci sia la volontà unanime di risollevare uno dei settori chiave dell’economia del Lazio, magari con una sinergia e una collaborazione che coinvolga tutti gli enti istituzionali e le categorie competenti”. A proposito di comparto edilizio e di Regione Lazio. Che idea si è fatto delle criticità legate alle Ater del Lazio? “Alloggi popolari in condizioni strutturali preoccupanti, cantieri e interventi di riqualificazione spesso fermi o al palo, e bilanci in rosso. È questo in molti casi il quadro delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale, le cosiddette Ater, istituite con Legge Regionale 3 settembre 2002, numero 30, che ha trasformato gli Istituti Autonomi Case Popolari. Un esempio potrebbe essere appunto la Capitale dove le criticità e le problematiche certamente non mancano. Per questa ragione reputiamo che il rilancio delle Ater e, più in generale la valorizzazione del patrimonio della Edilizia residenziale pubblica del Lazio debba rappresentare, una priorità amministrativa della nuova amministrazione regionale. È fondamentale, in primis, una generale riflessione sulla gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, che miri allo stesso tempo sia alla adeguata e costante manutenzione degli immobili popolari, sia ad una opera di risanamento dei bilanci. Una operazione certamente non facile ma ormai non più rinviabile”. Una ultima domanda vorrei rivolgergliela sul recente Dossier nazionale Ecosistema Scuola di Legambiente. “Reputiamo molto allarmanti e gravi i dati snocciolati negli scorsi giorni dal Dossier nazionale Ecosistema Scuola di Legambiente, che, nel caso del Lazio, ha raccolto le informazioni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ma non quelle di Roma, che a quanto pare, continuerebbe illogicamente a non fornire alcun dato. Entrando nel merito tecnico del documento, quello degli istituti scolastici del nostro territorio regionale è un contesto complicato, per non dire preoccupante: basti pensare infatti che nei quattro capoluoghi solamente il 47,3% delle scuole avrebbe un collaudo statico, mentre solo il 16,7% un certificato di agibilità, e solamente il 5,1% - davvero una minima parte - un certificato di prevenzione incendi. E pure sul fronte dell'aumento delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia scolastica, ci sarebbe ancora tanto da fare”.