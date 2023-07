Nasce il Campus Bio-Medico Investment Holding

È nato il Campus Bio-Medico Investment Holding srl, holding di partecipazioni che si occuperà di individuare e accelerare le eccellenze in ambito MedTech e Digital Health.

L’iniziativa, promossa da Campus Bio-Medico SpA (CBM SpA) e nata all’interno dell’Università e il Policlinico del Campus, ed è supportata dalle competenze di Next4, holding di partecipazioni e investitore qualificato ai sensi del fondo rilancio startup di Cassa Depositi e Prestiti.

Ricerca, innovazione e accelerazione sul mercato i cardini della partecipata che mira a valorizzare le idee e le risorse dell’Università e del Policlinico attraverso iniziative innovative al servizio della società per la promozione del bene integrale delle persone diventando un punto di riferimento in ambito medtech e digital heatl a Roma e in Europa. Primo passo la raccolta di capitali per investire in start up in fase seed e pre-growth con un first closing di raccolta a 50 milioni di euro per effettuare i primi investimenti entro l’estate.

Presidente della nuova holding sarà Giuseppe Garofano, Presidente dell’Associazione Campus Bio-Medico, mentre l’Amministratore Delegato sarà Valerio Fiorentino, manager riconosciuto nel campo del venture capital e del private equity. Il consiglio di amministrazione sarà formato da nove componenti, tra cui il Direttore Generale della CBM SpA Domenico Mastrolitto e Davide D’Arcangelo di Next4 che ricoprirà la carica di consigliere delegato. Davide D’Arcangelo, Co-Fondatore di Next4 sottolinea che: “Grazie a questa importante partnership, l’università diventa un incubatore di iniziative imprenditoriali in grado di trasferire direttamente sul mercato i risultati raggiunti nei settori scientifici contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Paese”.