Dottori Roma, il progetto verticale di Xonex Web Agency

Il progresso digitale ha mutato molti aspetti del nostro quotidiano, rivoluzionando inevitabilmente l’approccio attraverso cui attività e aziende si interfacciano ai clienti.

La presenza nel web di fatti è divenuta condizione imprescindibile, essenziale perché una realtà aziendale possa affacciarsi alla mente dei potenziali consumatori e sussistere, per guadagnarne visibilità e un maggiore incremento degli introiti.

Da oltre 15 anni Xonex si occupa di guidare piccole, medie e grandi aziende a districarsi nel tortuoso mare del web, al fine di raggiungere il loro massimo potenziale.

Attraverso un ecosistema di servizi fra sé integrati e progetti verticali, la web agency con sede a Roma, si impegna a strutturare piani strategicamente mirati a rendere efficace la presenza dei propri clienti online.

Dalla brand reputation al sito web, dalla SEO ai servizi pubblicitari e social media, Xonex continua ad affermarsi nel panorama nazionale in quanto esperto alleato a cui affidarsi per far crescere la propria realtà aziendale.

Dottori Roma, una scommessa per la sanità

Tra i progetti verticali recentemente realizzati dall’agenzia, spicca la piattaforma Dottori Roma. Con l’obiettivo di concentrare in un unico spazio virtuale tutti gli specialisti della Capitale, il portale web costituirebbe un argine sia ai problemi di visibilità online da parte degli operatori sanitari, sia alle difficoltà riscontrate dai pazienti nell’orientarsi in una realtà vasta e caotica come quella romana.

Pensato per far fronte alla necessità di presiedere un angolo di visibilità all’interno del mondo digitale, dottoriroma.it si configura come soluzione ai problemi peculiari del rapporto tra il sistema sanitario e il paziente, facilitandone le dinamiche relazionali. La peculiarità del sito, infatti, è la possibilità concessa ai medici, farmacie e strutture sanitarie di potersi registrare su di esso, utilizzandola come vetrina per presentarsi ai pazienti e mettersi in contatto.

Fiore all’occhiello della piattaforma è così la creazione di un ponte interattivo che avvicina il paziente al professionista, e viceversa, attraverso spunti anche di carattere divulgativo.

Una sezione blog si preoccupa di informare i clienti su tematiche inerenti al settore, con consigli e approfondimenti su pratiche di medicina tradizionale e alternativa, e salute sociale. Tale necessità sorge dall’eterogenea ramificazione di approcci e specializzazioni che caratterizza il settore sanitario e che spesso manda in confusione il paziente inesperto, che non sapendo a chi rivolgersi rischia di inciampare sulla scelta sbagliata.

Dottoriroma.it infatti offre una lista compilativa di ogni singolo ambito specialistico, descrivendone le mansioni e puntando ad agevolare l’utente, accompagnandolo verso una ricerca consapevole e veloce del professionista di cui ha bisogno.

Se l’obiettivo è quello di colmare un bisogno, la piattaforma riesce bene nel suo intento.Il portale rappresenta una soluzione efficace, una finestra innovativa che risponde all’esigenza di molti medici e liberi professionisti nel ricoprire un maggiore raggio di visibilità online, con l’intento di incrementare la propria popolarità.

Mostrandosi sensibile ai bisogni degli attori di riferimento, l’iniziativa veste così il camice di un professionista affabile e trasparente, semplice e professionale, che stringe la mano a nuovi potenziali clienti attraverso il proprio studio virtuale. Grazie a Dottori Roma, trovare il proprio medico di fiducia non sarà più un problema.

Roberto Albrighi, le origini di Xonex

A supervisionare il progetto, Roberto Albrighi. Classe 1978 e amministratore delegato della Xonex Web Agency, nasce e muove i suoi primi passi in Sicilia, da dove parte alla rotta del web marketing e della comunicazione pubblicitaria, dei quali è esperto. Con alle spalle un’esperienza ventennale costellata di successi, passione, autenticità e cura del dettaglio sono i caposaldi alla base della sua agenzia.