Torna "Dona la spesa" la raccolta di beneficenza organizzata da Unicoop Tirreno

Sabato 13 maggio 2023 si terrà in 95 supermercati Coop – Unicoop Tirreno del Lazio, dell'Umbria e della Toscana la raccolta alimentare “Dona la spesa”.

Giunta alla sua sedicesima edizione (la precedente 14 maggio 2022 ha visto la raccolta di quasi 50 tonnellate di prodotti) l’iniziativa vede protagonisti centinaia di soci, dipendenti e 150 associazioni di volontariato e soprattutto i clienti dei supermercati. Infatti sono proprio loro che potranno donare prodotti alimentari confezionati e prodotti per l’igiene personale che saranno consegnati alle associazioni locali che li distribuiranno alle persone bisognose di assistenza e alle mense, case famiglie ed empori della solidarietà.

“Dona la spesa” fa parte delle tante iniziative di beneficenza organizzate da Unicoop Tirreno: da quella per il materiale didattico per le scuole a quelle per gli animali.

Nel Lazio, il punto vendita di Civita Castellana in provincia di Viterbo ha organizzato la raccolta lo scorso sabato 6 maggio.