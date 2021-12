Stop alla vendita delle case con classe energetica G: nel Lazio 1 edificio su 3 è "fuori legge"

Raggiungere la classe energetica F entro il 2030 e quella E entro il 2033 per gli immobili residenziali, altrimenti stop alla vendita e anche all'affitto. E' quanto potrebbe prevedere la direttiva europea in discussione il 14 dicembre a Strasburgo riguardante le emissioni di anidride carbonica (CO2) degli edifici sul territorio degli Stati membri, tra i quali ovviamente c'è anche l'Italia. Qualora il pacchetto di interventi dovesse passare così come anticipato nei giorni scorsi dai principali media nazionali (anche se le voci più recenti sembrano assicurare che il testo sarà rivisto al ribasso), ciò significherebbe un bagno di sangue per i proprietari e per lo Stato, obbligati a intervenire tramite lavori di efficientamento energetico entro 9 anni su milioni di immobili in tutto il Paese. Altrimenti il mercato immobiliare - con il 35% degli edifici italiani in classe G - subirebbe un colpo letale.

Nel Lazio un immobile su 3 in classe energetica G

Le conseguenze per una città come Roma, dove oltre il 95% degli edifici è stato costruito a cavallo tra gli anni '70 e '80 (prima cioè che sopraggiungessero per legge esigenze di carattere ambientale) sarebbero enormi. Basti pensare che, in base ai dati Enea del 2020, il 39,65% degli attestati energetici (gli APE, che si richiedono solo in caso di compravendita o per lavori di ristrutturazione) prodotti nel Lazio tra il 2018 e il 2019 collocano gli immobili nella classe G, la più bassa in assoluto e quindi con maggiore emissione di CO2. Il 25,91% invece è in classe F. Solo uno scarso 6% degli edifici gode di una classificazione che va da A1 ad A4, ovvero il massimo possibile. E questi sono numeri che si basano solo su 232.108 certificati acquisiti nel biennio oggetto dello studio, significa che ce ne sono molte centinaia di migliaia in più da considerare.

I costruttori romani: "Si trovi giusto equilibrio"

"Al momento è solo una bozza - risponde a Roma Today Paolo Rebecchini, presidente dell'associazione costruttori edili di Roma e provincia - bisognerà vedere cosa emergerà dalla discussione in seno al parlamento europeo e c'è da dire che il comitato di controllo ha criticato le modalità, perché gli standard minimi dovrebbero comunque essere stabiliti dai singoli paesi. Inoltre si parla di edifici e non di singoli appartamenti. Ben venga che se ne parli in ogni caso, affinché si trovi un giusto equilibrio tra il contenimento dell’emissione di CO2 e la sostenibilità economica del provvedimento. Di certo il 2027 sembra troppo vicino per arrivare a categoria E (per gli edifici non residenziali, ndr), non c’è dubbio però che prima o poi verremo chiamati a trovare delle soluzioni". Rebecchini poi coglie l'occasione per alzare l'attenzione sul tema dell'aspetto sismico. "Non vorrei che per arrivare a definire una serie di risultati chiesti dalla Comunità europea - spiega - in Italia ci si dimentichi della tenuta sismica degli immobili. Per una vera rigenerazione urbana e per un reale miglioramento energetico si deve operare con la sostituzione edilizia e quindi realizzare immobili sismicamente compatibili col territorio. Non vorrei che si facesse una spesa di decine di miliardi di euro per vedere in pochi minuti tutto il risultato rovinato. Auguriamoci di no".

I numeri del Superbonus nel Lazio

Il Superbonus al 110%, che auspicabilmente il Governo estenderà ufficialmente fino al 2023, è senza dubbio lo strumento principale per adeguare il maggior numero di edifici agli standard europei di produzione energetica. La strada, però, è lunghissima e il tempo molto poco. Basti pensare che, secondo i dati Enea-Mise diffusi dall'associazione nazionale costruttori edili, a fine novembre in Italia sono stati ultimati quasi 70.000 interventi (69.390 per l'esattezza), solo il 14,9% però ha interessato edifici condominiali. Nel Lazio al 30 novembre sono stati 6.693 gli interventi per un totale di 1 miliardo 146 milioni di euro di investimenti. Una goccia nel mare.

A Roma rischio catastrofe

Volgendo uno sguardo rapido su Roma, è sufficiente una ricerca su qualsiasi portale di annunci immobiliari per rendersi conto della veridicità dei numeri appena esposti e di quanto sarebbe catastrofico l'impatto delle decisioni europee sul mercato romano: nel quadrante Garbatella, Ostiense, San Paolo su venti appartamenti messi in vendita, 13 hanno l'indicazione della classe energetica G (realizzati addirittura tra il 1900 e il 1960), 2 a testa in classe E e in classe C (quindi rientrerebbero già adesso nella direttiva europea), uno in classe D e 2 in classe A, poiché all'interno di immobili costruiti tra il 2020 e il 2021. Spostandosi più a nord-est nel quadrante che include Montesacro, Nuovo Salario, Bufalotta/Cinquina, Talenti, Porta di Roma e Fidene le cose non cambiano: 15 annunci di appartamenti in classe G, nonostante addirittura uno di questi sia stato costruito nel 2010, 2 appartamenti in classe F mentre gli unici a beneficiare di una classe energetica al top (A4) sono i complessi in fase di realizzazione a Parco Talenti. Se le cose non dovessero milgiorare rispetto alla bozza iniziale della direttiva, molti di questi proprietari si troverebbero in grandi difficoltà, quasi del tutto impossibilitati a vendere o affittare.