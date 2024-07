Dieci ecocompattatori all'Olimpico per una corretta raccolta differenziata

Venerdì 12 luglio Corepla e Sport e Salute hanno siglato una partenership per migliorare l'impatto ambientale degli eventi sportivi e non, che si terranno presso lo Stadio Olimpico. Alla base della collaborazione un percorso congiunto per contrastare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e aumentare la consapevolezza di come la plastica possa rappresentare una risorsa per tutti se correttamente riciclata

Fra le iniziative previste dall'accordo fra il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e la società proprietaria dell'impianto ci sarà l'installazione di dieci ecocompattatori Recopet all'interno dello stadio dove saranno gettate le bottiglie di bevande in Pet. La raccolta differenziata sarà potenziata anche grazie al supporto del personale dell'Olimpico che sarà a disposizione degli ospiti per raccogliere bottiglie in appositi zaini e avviare l'azione di riciclo.

Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute ha dichiarato: “Lo Stadio Olimpico vuole sempre più rappresentare un modello per il nostro Paese. Da tempo abbiamo come focus la sostenibilità in ogni suo aspetto, con conseguente sensibile riduzione del relativo impatto ambientale ed effetti positivi in termini sociali ed economici. Quello con Corepla è un accordo che ci vede condividere questo percorso, in maniera convinta e ben consapevoli dell’importanza anche di sensibilizzare, attraverso gli eventi, quante più persone sui temi della sostenibilità e, in questo caso, del riciclo”.

"La riduzione dell'impatto ambientale dei grandi eventi passa anche da una corretta gestione dei rifiuti, un lavoro sinergico che abbiamo deciso di intraprendere con Sport e Salute con l'obiettivo di promuovere e diffondere un modello virtuoso. Siamo convinti che iniziative come queste possano realmente generare consapevolezza, soprattutto nei cittadini, di quanto sia importante il contributo di tutti per generare valore e consolidare il sistema italiano di eccellenza basato sul riciclo" - commenta il presidente di Corepla Giovanni Cassuti.