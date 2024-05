Detrarre l'abbonamento metrebus nella dichiarazione dei redditi, l'Atac spiega come

Magari in molti non lo sanno ma l’abbonamento metrebus si può detrarre nella dichirazione dei redditi. Con l’estate non arrivano solo le giornate al mare. Occorre anche far fronte alle incombenze fiscali. Così l’Atac, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha voluto ricordare questa opportunità per i pendolari romani.

Detrazione dell’abbonamento metrebus

È infatti possibile detrarre il 19% del costo dell’abbonamento nella dichirazione dei redditi. Per farlo serve avere, obbligatoriamente, lo scontrino di emissione del titolo di viaggio.

Scontrino smarrito

C’è il rischio che molti utenti non abbiano conservato lo scontrino d’acquisto. Nessun problema. Nel video Atac spiega come ottenerlo di nuovo. Basta infatti recarsi presso una biglietteria automatica nelle stazioni metro, inserire la propria tessera e chiedere la stampa del duplicato.