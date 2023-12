Donne sottopagate e con meno possibilità lavorative: i dati del progetto "Riequilibriamo"

Meno possibilità di lavoro e un salario più basso. Queste sono le differenze di genere più nette nel mondo del lavoro emerse durante il seminario sulle Politiche di conciliazione, svolto a Roma, da parte del progetto “Riequilibriamo”.

Il progetto, finanziato dal Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio, mira a migliorare l’equilibrio lavoro-vita privata di più di 3mila dipendenti del terzo settore nelle regioni di Lazio, Sicilia, Veneto ed Emilia-Romagna e già come sottolineato da Francesco Reposati, dell’ambulatorio sociale di psicoterapia ha migliorato sia il benessere dei lavoratori che la produttività complessiva delle organizzazioni coinvolte.

Dalle rilevazioni Istat, le donne dedicano tre volte più tempo degli uomini all'accudimento di figli e anziani, con una media di oltre cinque ore al giorno. Un impegno che spinge le donne a scegliere per lavori part-time o di minore responsabilità. Da qui il divario salariale tra uomini e donne del circa 5%, con la disoccupazione femminile che raggiunge il 40% a livello nazionale.

Per superare questi problemi, “Riequilibriamo” ha lanciato diverse proposte fra cui l’utilizzo dello smart-working, applicato soprattutto a chi opera in area amministrativa, la flessibilità oraria, il “turno familiare” per coppie che lavorano nello stesso luogo, e supporto per famiglie con figli piccoli, come il contributo babysitter e quello per attività ludico-sportive per i minori. Tutto questo andrebbe accompagnato ad interventi mirati legati alla genitorialità, all’età evolutiva e adolescenziale, alla gestione delle crisi familiari col supporto di psicoterapeuti e psicologi.

Emanuela Proietti, ricercatrice del Dipartimento di scienze della formazione di Roma 3 dichiara: “L’invecchiamento generale della popolazione e l’innalzamento dell’età dei lavoratori porta con sé nuove esigenze personali, nuove richieste di servizi e forme di sostegno. Questo richiede un approccio meramente organizzativo in termini di organizzazione ed ottimizzazione del lavoro, ma anche la disponibilità di risorse, che chiama in causa tanto il pubblico quanto il privato e le più complessive politiche di wellfare. Risorse indispensabili per dare risposte concrete in termini di servizi ed opportunità che, come si è visto non sono dei meri benefit per i dipendenti ma si traducono in un migliore clima lavorativo e in una migliore produttività complessiva”.