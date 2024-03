Nel Lazio 4 giovani su 10 guadagnano tra i 500 e i 600 euro al mese

Da una parte i dati sull'occupazione che fanno ben sperare per una crescita del lavoro a Roma e provincia, dall'altra l'amara realtà delle condizioni salariali dei giovani, in particolare gli under 35, che abbraccia tutto il territorio del Lazio: 4 su 10 non arrivano a guadagnare 10mila euro lordi l'anno. Un dato elaborato dalla Cgil di Roma e del Lazio su dati Inps riferiti al 2022. Al netto, ogni mese, significa portarsi a casa al massimo tra i 500 e i 600 euro.

Quanto guadagnano gli under 35 del Lazio

Quanto emerge è il quadro di una generazione che fatica enormemente ad emanciparsi, anche in presenza di un contratto regolare di lavoro. Il 43% delle lavoratrici e dei lavoratori under 35, infatti, in un anno arriva a meno di 10mila euro lordi. In totale 227mila dipendenti delle aziende del settore privato non agricolo. Di questi, il 69% ha un contratto a tempo determinato o stagionale, il 59% part-time, il 54% non riesce a lavorare per più di tre mesi nell'arco di un anno. Ovvero oltre 122mila persone tra uomini e donne residenti nel Lazio.

A soffire di più sono le donne

Andando ad analizzare il genere di appartenenza, secondo i dati Inps resi pubblici dal sindacato, per il 49% i lavoratori under 35 con bassissime retribuzioni sono donne e per il 51% uomini, ma l’incidenza è più altra tra le donne..Il 48,2% delle giovani che lavorano ha una retribuzione al di sotto dei 10mila euro, tra gli uomini si scende al 38,5% e più in generale la concentrazione delle giovani lavoratrici è più alta nelle classi di retribuzione più basse. In sostanza, se sei donna e hai sotto i 35 anni, nel Lazio sei molto probabilmente sottopagata.

I settori maggiormente in crisi

Il settore con la maggiore incidenza è quello delle attività nel campo dell'arte e dello sport: 70% di under 35 sotto la soglia dei 10mila euro lordi annui. Seguono i dipendenti del settore alloggio e ristorazione (63%), informazione e comunicazione (52%), istruzione (40%) e comparto della sanità e assistenza sociale (34%). Va meglio nelle attività manufatturiere (21%), fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (16%), nel settore finanza e assicurazione (11%). Molto bene per chi è dipendente privato nel settore dell'estrazione di minerali (4%).

Cgil: "Alla crescita dell'occupazione non corrisponde maggiore qualità del lavoro"

"Mentre si commenta con entusiasmo l’aumento del numero degli occupati - commenta Natale Di Cola, segretario della Cgil Roma e Lazio -, non si presta attenzione alla qualità dell’occupazione. Alla crescita delle persone occupate non corrisponde un miglioramento della qualità dell’occupazione, anzi, si registra un consolidamento e un rafforzamento delle storture del mercato del lavoro della Capitale e del Lazio. Contratti precari, part time involontario e discontinuità del lavoro sono la causa di questo fenomeno".

Pd: "Rocca lanci un Patto tra Generazioni"

“Un quadro allarmante - le parole di Eleonora Mattia, presidente della commissione regionale Lavoro - che vede nella nostra regione 4 giovani su 10 ostaggio del lavoro povero. Un’ecatombe non solo per l’occupazione giovanile ma per la ‘capacità di futuro’ di tutto il Lazio, che ci riguarda tutti perché sono i giovani e le donne il motore della nostra società, dimenticato invece dal governo regionale di destra. E’ urgente che la giunta Rocca instauri con urgenza un nuovo Patto tra Generazioni, andando a finanziare tutte quelle misure strutturali volte a favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro e delle imprese. Altrettanto urgente discutere in consiglio regionale la Legge Quadro sulle Politiche giovanili affinché tutte le forze politiche siano responsabilizzate e si facciano carico del tema".