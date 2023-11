A Roma tutti pazzi per gli acquisti di seconda mano. Risparmiate 300mila tonnellate di CO2

A Roma e nel Lazio lo shopping è sempre più sostenibile. Secondo i dati dell’Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa per “Subito”, il Lazio è al terzo posto in Italia per la compravendita dell’usato. Una scelta che fa bene al pianeta, riduce gli sprechi e sostiene l’economia circolare.

Roma e Lazio sul podio del “second hand”

Il 72% dei laziali ha dichiarato di aver comprato o acquistato prodotti usati: una percentuale che supera la media nazionale, ferma al 57%. E che fa salire Roma e Lazio sul podio delle regioni italiane più virtuose, in cui lo shopping è sempre più consapevole e sostenibile. Nel 2022 nel Lazio sono stati venduti su Subito due milioni di oggetti di seconda mano. Ma quali sono le motivazioni che spingono i laziali a comprare prodotti di seconda mano? Per il 43% degli intervistati si tratta di uno dei modi più semplici per acquistare in modo sostenibile. Il 37%, invece, ha dichiarato di farlo perché crede nel riuso degli oggetti.

Usato: un affare da 2.7 miliardi di euro

Nel 2022 la compravendita dell’usato ha generato a Roma e nel Lazio un valore di 2,7 miliardi di euro. Un miliardo è arrivato dagli acquisti e dalle vendite online, scelte dal 69% degli amanti del second-hand laziali. Il guadagno medio per chi ha venduto è stato di 821 euro, leggermente inferiore al dato nazionale che si attesta intorno ai 1.000 euro. Ma a guadagnarci non è stato solo chi ha messo in vendita abiti e oggetti usati: il second hand, infatti, ha permesso di risparmiare oltre 300mila tonnellate di CO2. In questo modo è come se il Lazio avesse annullato le emissioni prodotte da tutti gli abitanti di Frosinone. Chi acquista prodotti online, infatti, offre loro una seconda vita, evitando che finiscano in discarica e risparmiando anche emissioni di CO2 e costi ambientali che deriverebbero dalla produzione di un oggetto nuovo.