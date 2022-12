Indennizzi da fauna selvatica: aumentano il budget e i danni, ma diminuiscono i risarcimenti

Nel 2021, la fauna selvatica nella regione Lazio ha causato danni ad agricoltori ed allevatori per una cifra che supera abbondantemente il milione di euro. È quanto emerge dalla pubblicazione delle graduatorie dei soggetti, sparsi in tutte le province del territorio, che beneficeranno di indennizzi da parte della Pisana. Se nel 2020 la cifra complessiva stanziata ammontava a 360mila euro, per il 2021 questo importo a salito 535 mila. Sembrerebbe una buona notizia se non fosse per il fatto che, nel giro di un anno, l’ammontare dei danni è praticamente raddoppiato e sono diminuiti i contributi puntuali alle ditte.

Indennizzi 2021

Per ottenere gli indennizzi, ogni ditta deve presentare tutta una serie di documenti per certificare, appunto, i danneggiamenti da fauna selvatica alle coltivazioni o agli allevamenti. Per la maggior parte dei casi si tratta di danni causati dai cinghiali, vera spina nel fianco degli agricoltori laziali. Se nel 2020 la Regione erogava alle ditte danneggiate un rimborso pari al 47% dei danni calcolati, per il 2021 questa percentuale è scesa al 40,9%. Quindi, visto che sono stati utilizzati tutti i 535mila euro destinati agli indennizzi, vuol dire che i danni totali calcolati superano, abbondantemente, il milione di euro.

A questo bisogna aggiungere tutte quelle ditte che non sono rientrate nelle graduatorie, alcune delle quali escluse perché, nel triennio, hanno raggiunto il massimale concedibile di aiuti in regime di “de minimis”. Alla fine, quindi, sono aumentati i danneggiamenti ma, contestualmente, sono diminuiti gli importi destinati ad ogni singola ditta agricola. Per ora sono state pubblicate le graduatorie per gli ambiti di Latina, Roma e Frosinone. In futuro verranno pubblicati i risarcimenti anche per le aziende di Rieti e Viterbo.

Latina

Per la provincia di Latina sono stati stanziati, in totale, 62mila euro di indennizzi a fronte di circa 160mila euro di danni calcolati. Nel 2020, i risarcimenti ammontavano, in totale, a 34 mila euro, a fronte di indennizzi calcolati di 72 mila euro. I danneggiamenti, quindi, sono più che raddoppiati nel giro di un anno ma, come detto, le ditte riceveranno solo il 40,9% di indennizzi sul totale dei danni calcolati. Ci sono realtà, come la Carpineti Srl, che ha avuto un indennizzo calcolato di 12mila e 200 euro e riceverà, dalla Regione, poco meno di 5 mila euro.

Frosinone

Per la provincia di Frosinone la somma complessiva a disposizione per gli indennizzi ammonta a circa 115 mila euro, mentre l’importo complessivo dei danni calcolati arriva a 283 mila euro. Un balzo in avanti incredibile rispetto al 2020 quando il totale dei danni ammontava a circa 70mila euro, a fronte di indennizzi complessivi erogati per 35mila euro. Le aziende agricole della provincia di Frosinone, nel 2021, sono state letteralmente martoriate dalla fauna selvatica. La ditta maggiormente colpita è quella di Sabene Angelo, con danni calcolati pari a 29mila euro.

Roma

Sono 88 mila e 532 euro gli indennizzi complessivi previsti per la provincia di Roma, a fronte di danni calcolati pari a ben 303 mila euro. Nel 2020, gli indennizzi complessivi ammontavano a circa 100mila euro, con danni stimati complessivi pari a circa 200mila euro. Come per altre province, anche quella di Roma ha dovuto pagare pegno all’aumento dei danneggiamenti da parte degli animali selvatici.