Turismo a Roma, combattere il "mordi e fuggi" con la cucina romanesca

Un anno record per il turismo di Roma che non riesce, però, ad intercettare i “turisti di ritorno” che, invece, potrebbero essere "trattenuti" dalla buona cucina romanesca. È quanto è emerso al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con il progetto camerale “Ristorante Tipico 2.0” presentato da Fipe Confcommercio presso lo stand Roma& Lazio.

La scelta di Roma nel mondo

Nel periodo tra maggio e luglio 2023 Roma è stata scelta come meta delle vacanze da ben 13 milioni di turisti. Un anno record che ha superato le aspettative di tanti addetti ai lavori. Però, come anticipao e come sottolineato da Fipe, la Capitale “non riesce ancora a superare l’atavico problema del turismo di ritorno, o di allungare la permanenza media”. Il famoso turismo “mordi e fuggi” con turisti che soggiornano per massimo 2-3 notti, prima di andare a visitare altri luoghi.

Ristorante Tipico 2.0 per la cucina romanesca

Secondo Fipe Roma, un modo per invogliare i viaggiatori a vivere un’esperienza unica e, soprattutto, ripetibile, è quello legato alla valorizzazione della cucina tipica romana. Non più, quindi, piatti di bassa qualità pensati per clienti che, tanto, non torneranno mai più, ma una cucina pensata per tutelare la storia di tutta la città.

Da qui l’idea, per gli esercizi che aderiranno all’iniziativa, di un marchio di qualità che protegge i ristoranti ed anche i viaggiatori, che torneranno con piacere a ripetere l’esperienza di viaggio nella città eterna. Non solo. Il progetto vuole anche trasportare i ristoranti tipici romani nella nuova era della comunicazione, potenziando gli strumenti digitali oggi disponibili e che permettono la promozione dei locali e dei prodotti.

Scarsa indicizzazione su Google

Nell’era digitale è fondamentale avere almeno dei rudimenti di linguaggio seo se vi suole promuovere una qualsiasi cosa sul web. Quindi, “indicizzare” correttamente i propri testi diventa fondamentale per fare in modo che un utente alla ricerca di un locale, in questo caso un ristorante di cucina tipico romana, possa trovare subito quelli “giusti”.

Lo scoglio dell’inglese

Secondo infatti una prima analisi effettuata da Customer Alliance su un cluster di 34 ristoranti su Roma e provincia mostra alcune strutture con un buon punteggio, altre con un ranking sotto il 3.0 purtroppo con una media generale su Google di 4.2 e TripAdvisor 4.0, ovvero con un punteggio totale di cluster / brand di 4.0. Pochissimi, poi, fanno leva digitalmente sulla cucina tipica romanesca per migliorare l’indicizzazione in lingua inglese su Google.

Per superare questi ostacoli, Fipe Confcommercio Roma e Customer Alliance stanno costruendo una strategia di marketing digitale per aumentare la reputazione on line dei ristoranti e aumentare, contestualmente, il punteggio globale del brand di “cucina romanesca”. Un’azione che permetterà ai ristoranti associati a Fipe Roma di far leva su un brand identitario e, soprattutto, di garanzia per i clienti, in particolare quelli stranieri.