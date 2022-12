Così i romani reagiscono alla crisi economica

La crisi economica, l’inflazione, la crisi energetica sono fattori che preoccupano non poco i romani. A testimoniarlo sono i risultati della ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni.

Secondo questi i dati i romani (47%) sul proprio futuro economico hanno molta preoccupazione mentre il 22% ha timore. Solo il 25% dei cittadini vive la situazione con più tranquillità vista la sua situazione economica. Lo stress sulla gestione dei risparmi colpisce 9 cittadini su 10..

Proprio sulla gestione del proprio patrimonio economico i cittadini si dividono. Un romano su cinque non investirebbe i propri risparmi preferendo tenere il denaro sul proprio conto corrente, gli altri invece considerano diverse forme di investimento. Le più gettonate sono quelle di medio-lungo periodo quali i fondi pensione (29%), polizze vita nella loro duplice declinazione di polizze di risparmio e accumulo (17%) e polizze che tutelano la famiglia dagli imprevisti che possono mettere a rischio il patrimonio (19%). A questi si aggiunge un 37% di popolazione che guarda agli immobili. Di questi una parte (35%) farebbe da sé, mentre la maggior parte (50%) si affiderebbe a un consulente specializzato.“

La ricerca evidenzia due fattori: una parte una fetta di cittadinanza propensa nell'investire e la protezione del capitale come necessità primaria. A tal proposito interviene Emiliano De Salazar, Direttore Vita di Sara Vita: “Le soluzioni assicurative permettono di realizzare i propri obiettivi di risparmio andando incontro a questa duplice esigenza offrendo al contempo flessibilità e in molti casi una fiscalità vantaggiosa. In questa direzione, proprio di recente abbiamo anche aggiornato la nostra proposta previdenziale “Libero Domani” per mettere a disposizione dei nostri Clienti soluzioni sempre più personalizzate ed efficaci”.