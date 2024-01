A Roma è crisi per meccanici e imprese manufatturiere, tiene l'edilizia

A Roma e nel Lazio continuano a sparire le imprese artigiane. Volano i servizi alla persona, ma perdono terreno i lavori manifatturieri. È quanto emerge dall’analisi dei dati sull’andamento dell’artigianato nel Lazio nel 2022-2023 che confermano una tendenza, ormai decennale, che ha già fatto chiudere in Italia 11 mila imprese a partire dal 2012. Anche nella Capitale, purtroppo, le cose non vanno meglio.

Le imprese nel Lazio

Nel Lazio, Confartigianato ha registrato una riduzione del numero totale di 670 unità in 12 mesi. Viene confermata la crescita del settore edile, dei servizi per la cura della persona e della produzione di software. Sostanziale riduzione invece negli altri settori, con un vero e proprio crollo nella manifattura (lavorazione ferro, legno, materia plastiche). Nel dettaglio, hanno chiuso 515 imprese manifatturiere, 104 dell’autoriparazione, 120 della ristorazione artigiana. Tra le altre, crescono le imprese edili di 67 unità e dei servizi per la cura della persona di ben 151. Parliamo, in quest’ultimo caso, di centri benessere, palestre, aziende per la consegna a domicilio.

Le imprese a Roma

I dati di Roma, in termini percentuali, non si discostano molto da quelli regionali. Anche nella Città Eterna il settore delle costruzioni fa registrare una crescita, seppur minima (+0,34%), con le imprese che passano passano da 25.758 a 25.845. Calano, invece, le imprese di trasporti da 6865 a 6816, con meno 49 unità (-0,71%). Tolte le imprese di servizi alla persona (da 11240 a 11354 con un aumento di 114 unità per un +1,01%), e quelle di produzione software (da 449 a 474 pari al +5,57%), calano i numeri di tutti gli altri settori. Le realtà che si occupano di servizi alle cose passano da 3087 a 3055 (-1,04%).

Crollo del manufatturiero e dell’autoriparazione

Ci sono dei mestieri che in pochi, evidentemente, vogliono fare. Il settore manifatturiero prosegue infatti nella costante decrescita passando da 8378 a 8011 con -367 unità produttive (-4,38%), l’autoriparazione da 3917 a 3.788 con meno 129 unità (-3,29%). Non vanno meglio le cose nel settore della ristorazione artigiana, da 2384 a 2.301, con la perdita di 83 aziende (-3,48%). Perdono imprese anche le attività professionali (fotografi, designer, ecc.) da 779 a 775 con – 4 unità (0,51%) e le attività di intrattenimento da 457 a 446 (-11 pari al -2,41%). In totale, solo a Roma, sono scomparse 450 imprese commerciali.

Anche alla luce dei dati di Movimeprese 2023, dai quali emergeva un boom di nuove imprese grazie ai fondi del Pnrr, si capisce quanto il settore dell'artigianato sia rimasto indietro rispetto ad altri macrosettori economici della Capitale. “Ci auguriamo che gli impegni assunti dall’assessora regionale Angelilli, a seguito della presentazione di un Piano per l’Artigianato elaborato insieme alle altre associazioni, possano finalmente tradursi in interventi concreti – sottolinea, in una nota, il presidente di Confartigianato Lazio, Michael Del Moro – occorre invertire le tendenze in atto attraverso scelte che privilegino i processi di digitalizzazione, di efficientamento energetico delle imprese e di valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale".