Il nuovo contratto manda in crisi le cooperative sociali: "A rischio servizi e 13mila posti di lavoro"

“Le cooperative sociali sono sul lastrico e si rischia il blocco dei servizi”. È questo il grido d’allarme che arriva da Confcooperative Lazio. A pesare sui bilanci delle cooperative sono i costi che derivano dal nuovo contratto collettivo nazionale il cui recente rinnovo ha previsto aumento dei tabellari e l’introduzione della quattordicesima mensilità.

L’aggravio che da marzo andrà ad appesantire i bilanci delle cooperative sociali, 300 quelle in Confcooperative Lazio, ammonterebbe a circa 4 milioni di euro l’anno. Già perché non c’è stato ancora il tempo, e la volontà, di rivedere i prezzi degli appalti per i servizi gestiti dalle realtà del terzo settore.

Il nuovo contratto delle cooperative sociali

“Il nuovo contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle cooperative attive nel comparto sociale e sanitario prevede un aumento degli stipendi del 13,41%. Una buona notizia per il settore, in perenne difficoltà nel reperimento di manodopera qualificata e nel giusto riconoscimento di un lavoro molto delicato. Per ora però - denuncia la confederazione - l’incremento risulta a totale carico delle cooperative del territorio interessate dal provvedimento”.

"A rischio 13mila posti di lavoro"

Una su sei rischierebbe addirittura la chiusura e le restanti dovrebbero accollarsi da un giorno all’altro oneri ritenuti incompatibili con i loro bilanci. “In gioco c’è la qualità e l’esistenza stessa di servizi di assistenza per disabili, minori, malati, anziani e donne in difficoltà. Senza contare che il solo costo del personale erode oltre l’80% dei fatturati delle aziende e, senza una modifica dei contratti in essere, rischiano il posto 13 mila professionisti” scrive in una nota Confcooperative Lazio. Un terremoto che rischia di investire case famiglia, centri per persone con disabilità, l’assistenza domiciliare.

La richiesta di Confcooperative Lazio

“Per risolvere un problema se n’è creato un altro” commenta Marco Marcocci, presidente Confcooperative Lazio. “Necessari sia il rinnovo del contratto che l’adeguamento salariale. Adesso però chiediamo che i committenti riconoscano immediatamente il sovrapprezzo”. Un appello rivolto soprattutto a Comune e Regione, gli enti che garantiscono numerosi servizi alla persona affidandoli alle cooperative sociali. “Sappiamo che questo non sarà semplice perché i bilanci sono già stati definiti, ma come era necessario adeguare i compensi dei lavoratori al nuovo costo della vita è altrettanto fondamentale garantire la sopravvivenza delle realtà che erogano i servizi e danno occupazione” aggiunge Marcocci ai microfoni di RomaToday.

Per le cooperative sociali il tempo stringe. “La situazione è così critica che non possiamo aspettare: gli aggravi partono a marzo sulle buste paga di febbraio” sottolineano i presidenti del comparto sociale e sanitario di Confcooperative, Luciano Pantarotto e Luciano Milanese con Confcooperative a chiedere “il riconoscimento del valore del servizio”.