Colaceci, presidente di Cotral: "Nessun licenziamento, l'azienda è solida"

Nessun licenziamento, l’azienda è solida. È quanto ha voluto precisare, in una nota, la presidente di Cotral, Amalia Colaceci, in merito al piano economico finanziario presentato dall’azienda dei trasporti alla Regione Lazio per il riordino del trasporto su gomma nei prossimi dieci anni. Si tratta di un progetto di razionalizzazione dei trasporti pubblici, in particolare dalle province della regione verso Roma. Una riorganizzazione che porterà a rivedere sia i chilometri percorsi dalla flotta e sia il personale impiegato all'interno dell'azienda.

Personale in pensione

“Non ci sarà nessuna cessione né tantomeno alcun licenziamento – dichiara la presidente di Cotral Amalia Colaceci - di personale Cotral in seguito alla cessione del 10% del servizio. In merito alle notizie riportate da alcuni organi di informazione (il riferimento è a RomaToday, ndr), intendo precisare che il piano economico finanziario presentato da Cotral alla Regione Lazio non prevede né cessione di personale alle aziende che svolgeranno il servizio nelle costituende Unità di Rete, né tantomeno licenziamenti. La progressiva riduzione del servizio è coerente con la fuoriuscita di personale per pensionamento. Dispiace – prosegue Colaceci - che qualcuno possa anche solo pensare che un’azienda che in questi anni ha assunto mille persone, non ha fatto un solo giorno di cassa integrazione durante la pandemia e con un bilancio in utile, possa ipotizzare licenziamenti. Come ho già avuto modo di dire in occasione della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con la Regione Lazio i lavoratori di Cotral possono contare su un’azienda solida ed efficiente”.

Riduzione del personale

Nell’articolo pubblicato da RomaToday non si parla, in realtà, di licenziamenti. Nel piano presentato, infatti, si spiega chiaramente, così come è stato riportato ai lettori, che a fronte di un taglio del 10% delle percorrenze dei mezzi è prevista anche una diminuzione del personale, in particolare autisti ed addetti alla manutenzione. Nella relazione si spiega che si procederà ad un “contenimento della crescita del costo del lavoro mediante ottimizzazione dell’organico, da una consistenza di 2.948 unità nel 2023 a 2.771 unità del 2032”.