Cortilia, la spesa online dalla campagna arriva a Roma

La spesa online di qualità arriva direttamente dal produttore al consumatore, dalla campagna alla Capitale. Succede con Cortilia, un progetto che mette al centro freschezza, stagionalità, italianità, sostenibilità.

Cos'è Cortilia

Nata nel 2011, Cortilia da sempre punta a connettere consumatori consapevoli a produttori locali ed eccellenze nazionali attraverso un servizio di e-commerce efficiente basato sulla qualità e il rispetto del territorio.

Un’esperienza che offre da oggi sulla piazza di Roma i migliori prodotti provenienti da agricoltori, allevatori e produttori accuratamente selezionati. Dall’olio laziale, agli ortaggi più tipici fino alle carni e ai formaggi nostrani, l’assortimento romano di Cortilia - composto all’avvio da oltre 1.500 prodotti genuini provenienti da 100 produttori - è stato studiato ad hoc in ogni dettaglio per rispondere ai gusti e alle esigenze dei consumatori della capitale. L’obiettivo è mettere a disposizione 2.500 referenze e coinvolgere 300 produttori nelle prossime settimane.

Come funziona Cortilia

Registrandosi al sito www.cortilia.it o scaricando direttamente l’app dedicata sul proprio smartphone, è possibile fare la spesa, scegliendo i singoli prodotti in pochi click e riceverla a casa in 24 ore. Il tutto grazie ad un servizio di consegna efficiente condotto con furgoni refrigerati per garantire massima freschezza e sicurezza alimentare.

Il servizio è attivo a Roma in tutte le zone all’interno del Grande Raccordo Anulare (comprese le ZTL, con l’esclusione di Città del Vaticano) dal lunedì al sabato dalle 06.00 alle 22.00, dando la possibilità al Cliente di scegliere una fascia oraria di due ore di proprio gradimento.

“Siamo molto felici che il nostro servizio di spesa online sia da oggi attivo nella capitale”, commenta Marco Porcaro, CEO e Founder di Cortilia. “Ci auguriamo che i romani siano curiosi di scoprire l’ampia e variegata offerta di prodotti che Cortilia ha messo a punto, attingendo dalle migliori eccellenze locali per portare nelle case tutta la qualità, la genuinità e la biodiversità che è possibile assicurare grazie al coinvolgimento di produttori italiani accuratamente selezionati. Come società Benefit e certificata B Corp continueremo ad impegnarci per fare tutto questo in modo sempre più sostenibile nel rispetto dell’intero ecosistema”.

L’apertura di Cortilia a Roma rappresenta una tappa importante nel percorso di espansione sul territorio Nazionale dell’azienda, ad oggi presente in 800 comuni di 6 regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio.