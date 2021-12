Acquisti di Natale, Confesercenti: “Ulteriori limitazioni in questo momento sarebbero davvero una sciagura”

Ultime settimane di shopping e acquisti prima di Natale, tanto per i consumatori quanto per negozi ed esercizi commerciali. Quest’anno dovranno confrontarsi con restrizioni ancora più rigide, subentrate il 6 dicembre con il Super Green Pass e che minacciano di compromettere anche la stagione degli acquisti natalizi, come evidenzia Confesercenti.

Il presidente della Confesercenti di Roma e del Lazio, Valter Giammaria, ritiene infatti che "il ricorso al Super Green Pass e all'uso delle mascherine nelle zone dello shopping, sebbene rappresenti una limitazione, ci auguriamo sia utile a non rischiare ulteriori limitazioni, che in questo momento sarebbero davvero una sciagura. Gli esercenti – sottolinea - stanno facendo responsabilmente la loro parte, ma avvisa: dobbiamo favorire i consumi e la mobilità dei romani per sostenere la ripresa economica ancora troppo tiepida”.

La polemica di Confesercenti e Confcommercio sulle ZTL

Una prima difficoltà per i commercianti arriva dall’introduzione della ZTL nelle aree del Centro storico, approvata dalla Giunta Gualtieri negli ultimi giorni per incentivare la mobilità sostenibile. Da opportunità, l’iniziativa rischia però di diventare un boomerang in una delle stagioni in cui più i romani preferiscono visitare la città, come già segnalato nelle ultime ore da Confcommercio Roma che stima a 160 euro il budget medio dei cittadini romani.

“Anche se l'Amministrazione Gualtieri è appena arrivata alla guida di Roma - segnala Giammaria di Confesercenti Roma - occorre far presto per rimettere in ordine la città durante le feste natalizie e di fine anno".

Decoro e vivibilità, binomio per incentivare lo shopping a Roma

La vivibilità della Capitale, la possibilità che sia percorribile e che i cittadini decidano di dedicarsi agli acquisti, non passa però solo dalla viabilità, ma anche dal decoro, come sostiene Confesercenti. “La situazione dei rifiuti - precisa il Presidente Confesercenti - anche se si inizia a vedere chi pulisce le strade e la raccolta dei rifiuti è stata in parte migliorata, è ancora di emergenza in molti quartieri”.

Un altro aspetto riguarda poi la riduzione degli sprechi sotto Natale, che riguardano tanto gli acquisti che i consumi.

“Se come dice la neo Assessore Alfonsi - ribatte Giammaria - per senso civico si potrebbero ridurre i pacchi di Natale, è bene che si rivolga innanzitutto alle catene delle vendite on-line che con le loro spedizioni generano tonnellate di cartone e plastica o alle aziende produttrici dei beni e che generano gli imballaggi. Un negoziante - afferma Giammaria - al massimo incarta il regalo, spesso già confezionato, con una coccarda e lo mette in uno shopper. Invitare genericamente i romani a non fare i pacchi di Natale non ci sembra un buon incentivo ai consumi nel Natale della possibile ripresa tanto attesa dalle attività".

Ultimo miglio per il rinnovo delle OSP, in scadenza il 31 dicembre

Resta, inoltre, aperto il nodo dei dehors della città e delle occupazioni di suolo pubblico per bar e ristoranti, in scadenza il 31 dicembre e su cui in questi giorni sta lavorando l’Assemblea capitolina. Le attività spinte dalla pandemia, sollecitate anche dai cittadini preoccupati dal virus e autorizzate dal Governo, si avvalgono prevalentemente degli spazi esterni.

"La categoria è pronta a pagare qualcosa, a organizzare meglio gli spazi esterni - segnala il Presidente Confesercenti- ma sarebbe un errore cancellare questa opportunità per le imprese della gastronomia romana, così apprezzate anche dai turisti. A fronte dell'estensione nei giorni prefestivi e festivi della Ztl, sulla quale abbiamo espresso il nostro dissenso, pur apprezzando la limitazione dell'estensione oraria dalle 18.00 alle 19.00 della sola area del Tridente - precisa il Presidente Giammaria - ora si rafforzi davvero il servizio pubblico nelle aree dello shopping, anche per evitare gli assembramenti che già si registrano sui mezzi pubblici e la metropolitana".