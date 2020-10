In corsa per l’ambiente: AXA Italia dedica un plogging alla Capitale

Un plogging nel centro di Roma, raccogliendo rifiuti durante una corsa o una camminata, per ricordare a tutti che svolgere attività fisica può contribuire a far bene anche all’ambiente. È l’iniziativa di salvaguardia e sensibilizzazione ambientale che il Gruppo assicurativo AXA Italia dedica alla città, coinvolgendo i suoi dipendenti e i volontari dell’associazione di volontariato aziendale AXA Cuori in Azione.

Aperta a tutti i cittadini, l'iniziativa è in programma oggi, venerdì 2 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con partenza da Ponte Sant’Angelo e prevede 4 km da percorrere alternando corsa e camminata. Per l’occasione, AXA Italia allestirà un percorso dedicato, con materiali a disposizione di cittadini e dipendenti.

L’iniziativa di plogging rappresenta l’evento finale di un’intera settimana che AXA ha voluto dedicare alla responsabilità sociale, la CR Week, quest’anno incentrata sul tema della tutela dell’ambiente e della biodiversità. AXA Italia è infatti recentemente scesa in campo sul tema della tutela dei mari al fianco dell’Unesco e di Worldrise Onlus a supporto del «Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile» (2021-2030)”, promosso dalle Nazioni Unite, per mobilitare la comunità scientifica, i policy-maker, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica.

Durante la settimana, il Gruppo ha ingaggiato tutti i suoi circa 2000 dipendenti in Italia in un ricco programma di formazione con live webinar tenuti da esperti Unesco su temi legati all’economia, ai cambiamenti climatici, nutrizione e salute, oltre appunto ad attività di sensibilizzazione e volontariato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla base dell’impegno di AXA Italia, la centralità della protezione e la consapevolezza della responsabilità dei singoli e delle aziende su un tema cruciale per un futuro più sostenibile e resiliente come la tutela dell’ambiente e della biodiversità.