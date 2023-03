Il coronavirus colpisce ancora l'economia, spesi (finora) quasi due milioni di euro per la gestione dei rifiuti nel Lazio

Ci vorranno anni, forse decenni, per riuscire a capire veramente gli effetti negativi sull’economia causati dal covid-19. Le conseguenze delle chiusure e delle misure straordinarie per contenere i contagi hanno messo in ginocchio la popolazione mondiale e, di riflesso, anche le pubbliche amministrazioni. Un esempio di quanto il coronavirus sia stato e continui ad essere un fardello economico è il conteggio, ancora parziale, per la spesa relativa ai rifiuti, in particolari quelli provenienti da strutture sanitarie e da abitazioni all’interno delle quali c’erano persone positive al covid-19.

Rifiuti

L'Istituto Superiore di Sanità il 12 marzo 2020, scriveva una nota in merito ai "rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare". Una nota che serviva per precisare che quei rifiuti “dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria". Tuttavia, nella medesima circolare, si evidenziava che "nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l 'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale”. Procedure delle quali hanno dovuto farsi carico i comuni, compresi quelle del Lazio, i quali hanno dovuto affrontare spese extra.

Spese extra

Negli ultimi mesi, l’Agenzia regionale di Protezione Civile, che gestisce i fondi di contabilità speciale relativi all’emergenza covid, sta trasmettendo le rendicontazioni presentate dagli enti comunali per le spese sostenute durante l’emergenza. In tutto, finora, principalmente per la gestione dei rifiuti, è stato speso un milione e 849 mila euro. Una cifra destinata a salire visto che mancano ancora molti comuni all’appello.

I comuni del Lazio

In occasione della prima tranche di liquidazioni, spicca il comune di Ariccia (RM), con 148 mila euro. I piccoli comuni di Marcellina (RM) e Cori (LT), hanno rendicontato spese per 107 mila e 62 mila euro ciascuno. Nella seconda tranche, Frosinone ha rendicontato 54 mila euro ma a farla “da padrone” è il comune di Guidonia, con quasi 200 mila euro. San Cesareo e Monterotondo, entrambi in provincia di Roma, hanno sostenuto spese rispettivamente per 78 mila e 54 mila euro. Nella terza tranche, l’ultima presentata, a Rieti andranno 46 mila euro, ben 101 mila euro a Capena (RM) e 127 mila a Fiumicino (RM).