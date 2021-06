Coprifuoco alle 24, “solo a Roma 3,5 milioni in più di incasso”

Sbloccata un’ora aggiuntiva di coprifuoco: si potrà rimanere in giro fino alle 24. Questo avrà un impatto positivo per i conti degli esercenti: secondo Claudio Pica di Fiepet Confesercenti questi 60 minuti in più di agibilità comporteranno un incremento da 3,5 milioni di fatturato al giorno per i ristoratori. "Nei ristoranti sarà possibile prevedere due turni”, spiega Pica ripreso dall’agenzia Ansa, “poi ci saranno i dopo cena, i cocktail e in generale più persone in giro".

In un intervento a Radio 24, Pica approfondisce: “Anche per i tassisti ci saranno maggiori introiti. Gli aumenti saranno del 10%, ma con l’arrivo di tutta Italia in zona bianca ci aspettiamo un + 15%”. Interrogato da Alessandro Arena dell’emittente dell’editore confindustriale, Pica commenta poi le polemiche riguardanti una difficoltà da parte degli esercenti nel rinvenimento di personale stagionale, confermando il parere finora emerso dalle categorie del commercio.

“La nostra difficoltà è reale”, ha spiegato Pica: “Abbiamo chiesto alle istituzioni di poter avere accesso alle scuole di formazione professionale. Molti giovani hanno scelto di andare all’estero mentre diversi possibili lavoratori a causa del reddito di cittadinanza o altri strumenti preferiscono rimanere a casa”.