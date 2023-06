Salta il passaggio da Coop a Tigre: i lavoratori "chiudono" il supermercato per protesta

Un nodo sull’affitto e l’accordo è saltato gettando i 30 lavoratori della Coop Roma Aurelia nell’incertezza più totale. Già perché anche loro, insieme agli altri 800 colleghi, sarebbero dovuti passare sotto l’insegna Tigre nell’ambito dell’acquisizione dei 54 punti vendita Coop, proprietà di Coop Alleanza 3.0, al Gruppo Magazzini Gabrielli. Invece no. Per il punto vendita di piazza San Giovanni Battista De La Salle tutto si è arenato.

La protesta dei lavoratori Coop di Roma Aurelia

“Saremmo dovuti passare al Gruppo Gabrielli, trasformandoci da Coop a Tigre, il 30 giugno ma per il nostro supermercato l’accordo è saltato. A quanto abbiamo appreso è tutto andato in fumo per questioni legate all’affitto e alla mancata volontà della proprietà delle mura di rinnovare il contratto a Magazzini Gabrielli che però, senza punto vendita, non prenderà nemmeno noi lavoratori” - spiega uno di loro ai microfoni di RomaToday. Tra gli scaffali del supermercato lo sconforto è enorme. Le aspettative di un passaggio indolore si sono infrante. “Così per noi è impossibile lavorare, non sappiamo quale sarà il nostro futuro” - ci dice un’altra.

Niente passaggio da Coop a Tigre: "30 lavoratori senza certezze"

Ed infatti oggi i lavoratori della Coop in zona Aurelia hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta. Addetti alle vendite, gastronomi e scaffalisti sono in presidio fuori dal supermercato. Dentro banconi vuoti e casse spente. Oltre alla clientela più affezionata, anche la politica municipale ha voluto testimoniare la propria solidarietà ai dipendenti Coop. “Siamo molto perplessi su quanto sta accadendo al punto vendita Coop di piazza della Salle. Eravamo certi che tutto stesse andando per il meglio e questo ci ha spiazzato, si tratta comunque di 30 persone e 30 famiglie per le quali occorre trovare una soluzione” - ha commentato il presidente della commissione commercio in Municipio XIII, Maurizio Bonadies.

“Visto che il passaggio dei 54 punti vendita Coop a Tigre sta avvenendo a scaglioni e, oltre il nostro, mancano circa una trentina potrebbero anche pensare di ricollocarci uno per punto vendita. Oppure - sottolinea un lavoratore - anche farci assorbire da UniCoop Tirreno che comunque resta ben salda a Roma con sette supermercati”.