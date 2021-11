Nei supermercati 1€ donato ai centri anti-violenza sulle donne per ogni bottiglia d’olio acquistata

Le cooperative del distretto tirrenico si uniscono alla battaglia contro la violenza sulle donne. È iniziata, infatti, la raccolta fondi per sostenere i venti centri anti-violenza accreditati nel Lazio, in Toscana e in Umbria che ogni giorno offrono aiuto attraverso gli sportelli di ascolto, servizi, case rifugio e di seconda accoglienza, con l’obiettivo di proteggere le donne e i loro bambini dalla violenza subita. La donazione potrà essere automaticamente eseguita durante la spesa acquistando, in tutti i punti vendita Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia e Unione Amiatina, una bottiglia di olio extravergine d’oliva Coop 100%: un euro sarà poi devoluto al progetto.

Le cooperative, inoltre, si impegnano per sensibilizzare tutti i cittadini verso il tema della violenza di genere e per diffondere le modalità per chiedere aiuto per le vittime. Per questo, dal 13 al 25 novembre tutti gli scontrini dei supermercati Coop riporteranno l'indicazione del 1522, il numero di telefono unico antiviolenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito da fisso e da cellulare, è attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per quanto riguarda il Lazio, l’iniziativa è stata fortemente voluta dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti e dal consiglio regionale a cui Unicoop Tirreno ha aderito. “La Coop - scrive su Facebook Nicola Zingaretti - ha aderito a una proposta della Regione Lazio: fino al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, verrà pubblicizzato il numero contro lo stalking e la violenza: il 1522. Ben fatto!”.