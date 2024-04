Dopo lo sciopero ecco l’accordo. Da Carrefour a Ikea e Ovs arrivano gli aumenti per i dipendenti

Alla fine la fumata bianca è arrivata. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno raggiunto l’accordo sul contratto collettivo nazionale Federtestribuzione, l'unico del settore che mancava all'appello dopo il rinnovo di quelli con Confcommercio e Confesercenti.

Un percorso negoziale lungo e tortuoso: braccio di ferro tra le parti, uno sciopero e la rottura delle trattative che, riprese nei giorni scorsi, hanno portato all’intesa. In tutta Italia sono 220mila i lavoratori e le lavoratrici che hanno il contratto con Federdistribuzione e dunque coinvolti dalle novità.

Buste paga più pesanti

Sul piano economico, l’intesa prevede un aumento retributivo a regime di 240 euro al IV livello. A copertura del periodo di carenza contrattuale si prevede altresì la corresponsione di una una tantum di 350 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025.C’è poi l’incremento dell’indennità annua della clausola elastica del part-time, che passa da 120 euro a 155.

Dal punto di vista normativo, sono diverse le tematiche affrontate: dalla lotta alla violenza di genere al graduale innalzamento dell’orario minimo dei lavoratori part-time (da 18 a 20 ore settimanali) come ulteriore risposta al lavoro “disagiato”, dall’estensione delle opportunità occupazionali per i giovani nel weekend al rafforzamento delle misure di conciliazione vita-lavoro. Viene poi aggiornata la classificazione del personale con l’impegno delle parti ad un confronto attivo e costante per valorizzare ulteriormente i ruoli e le professionalità distintive del settore.

La trattativa per il nuovo contratto

“Dopo la rottura delle trattative che aveva portato allo sciopero unitario del 30 marzo 2024, Federdistribuzione è tornata al tavolo rivedendo il proprio posizionamento. L'impegno congiunto di sindacati, lavoratrici e lavoratori ha aperto una breccia al tavolo di una trattativa, da troppo tempo in stallo dopo la sottoscrizione dell’accordo ponte siglato nel dicembre 2022, e ha permesso di raggiungere un’intesa che migliora le condizioni di lavoro e i trattamenti retributivi” è il commento delle organizzazioni sindacali. “Questo importante accordo chiude finalmente il quadro dei rinnovi del terziario a cui mancava solo il Ccnl della distribuzione moderna organizzata che si applica ai più grandi e noti marchi della distribuzione in Italia”.

Da Ikea a Ovs, arrivano gli aumenti per i dipendenti

Tra questi per quanto riguarda i supermercati le insegne Crai, Esselunga, IN’s, Metro, Penny e Sidis. Insieme a Carrefour, Pam Panorama, Oasi e Tigre. Arcaplanet per la spesa per gli animali domestici. Non c’è più Lidl che, dopo lo stallo della trattativa, si era sfilata da Federdistribuzione aderendo a Confcommercio e permettendo così agli oltre 500 dipendenti di Roma e dintorni di accedere agli aumenti già accordati.

In Federdistribuzione alcuni marchi leader nella vendita di materiale edile e tecnico, abbigliamento e cosmetica come: Acqua e Sapone; Brico center e Brico Io, Coin, Conbipel, Douglas, Ikea, Casanova e Kiko, Leroy Merlin, Tecnomat, Ovs, Zara e Uniqlo. Lo sciopero del sabato di Pasqua a Roma tra supermercati e store aveva fatto registrare anche picchi del 90%. Una protesta che ha pagato.

Il commento di Federdistribuzione

“Abbiamo portato avanti con grande impegno e responsabilità il confronto con i sindacati, mettendo sempre al primo posto la volontà di coniugare il rispetto delle persone e dei loro diritti con la sostenibilità economica delle imprese. Abbiamo raggiunto l’accordo che fornisce risposte economiche ai lavoratori per i prossimi anni, tenuto conto di quanto già erogato nei mesi scorsi, e introduce novità normative a un settore che è in continua evoluzione e che necessita di soluzioni specifiche. Il percorso che abbiamo avviato per dare identità e specificità alle grandi imprese del retail che operano in Italia è per noi un impegno ineludibile” ha commentato Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione.

“La Federazione continuerà ad essere l’interprete primario del settore distributivo moderno in Italia, convinta che la crescita, la capacità di generare investimenti, occupazione e valore per il territorio, da parte delle imprese associate, convivano con una visione più moderna, ma non precaria, del lavoro. Federdistribuzione proseguirà questo percorso, in un costruttivo confronto con le parti sindacali, con la stessa passione, determinazione e, soprattutto, con la stessa coerenza, dimostrate dalle aziende che hanno creduto nel percorso negoziale fino al rinnovo odierno”.