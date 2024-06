Nel Lazio oltre un terzo dei contratti di lavoro dura un solo giorno

Oltre un terzo dei contratti attivati nel Lazio nel 2023 hanno avuto un solo giorno di durata. E' il dato allarmante rilanciato dalla Cgil di Roma e del Lazio, che ha analizzato le Comunicazioni Obbligatorie relative ai rapporti di lavoro nella nostra regione.

Quanto durano i contratti lavorativi nel Lazio

Negli ultimi tre anni l'incidenza di questa tipologia di contratti è aumentata di 2,8 punti. Una precarietà profonda, che morde più nel Lazio che altrove. Basti pensare che, in base al report pubblicato dalla Cgil, l'anno scorso nel Lazio il 39,3% dei contratti ha avuto la durata di un solo giorno. Il dato nazionale è pari al 13,7%. Se si sommano le tipologie di contratto fino a 30 giorni, si supera il 60% del totale solo nel Lazio.

La denuncia della Cgil

"Questo è il segno che in questo territorio la nuova occupazione è sempre più trainata dalla precarietà - fa sapere il sindacato - e accade sia a causa di leggi sbagliate contro cui ci stiamo mobilitando con quattro distinti referendum, sia per l'immobilismo delle amministrazioni territoriali, delle forze politiche e di troppe imprese che antepongono i profitti alla qualità del lavoro".

Boom di occupati in un anno

Il dato sulla durata dei contratti disinnesca fortemente quello sul saldo tra rapporti cessati e nuovi rapporti di lavoro, che nel Lazio è estremamente positivo. Nel 2022 il saldo occupazionale era pari a 29.485 nuovi contratti, questa cifra nel 2023 è salita del 113% arrivando a 64.432. Dieci anni fa, nel 2014, il saldo era negativo: - 23.430 tra attivati e cessati.

L'appello a Regione Lazio e Comune di Roma

"Alla Regione Lazio e al Comune di Roma, dove si concentra la maggioranza delle persone che lavorano nel nostro territorio - conclude la Cgil -, chiediamo scelte coraggiose per uscire dalla stagnazione e da un modello di sviluppo che non funziona, anche in vista del Giubileo che può tramutarsi in un’importante occasione per risanare il tessuto produttivo e creare occupazione di qualità”.