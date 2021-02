Poste Italiane, parte da Roma la consegna dei farmaci a domicilio

Oltre che nella Capitale, il servizio è già attivo in altre 21 città in tutto il territorio nazionale

Da oggi anche i romani possono richiedere la consegna a domicilio dei farmaci Grazie all’accordo siglato da Poste Italiane con 4k srl tramite la piattaforma proprietaria Pharmap, sarà possibile richiedere la consegna di qualsiasi prodotto della propria farmacia di fiducia, compresi i farmaci prescrivibili, senza uscire di casa.

Come richiedere la consegna dei farmaci a domicilio

Per richiedere il servizio è sufficiente navigare il sito web pharmap.it (disponibile anche tramite APP), selezionare la farmacia di fiducia tra quelle aderenti all’iniziativa e scegliere i prodotti da ricevere a domicilio in modalità “instant”, cioè con consegna entro 90 minuti dall’ordine oppure “programmata”, selezionando la fascia oraria desiderata. Per il servizio di consegna a domicilio sono accettate varie modalità di pagamento, direttamente in piattaforma con carta di credito, oppure comodamente alla consegna.

In quali città è disponibile il servizio

Oltre che nella Capitale, il servizio è già attivo in altre 21 città in tutto il territorio nazionale (Bergamo, Bologna, Brescia, Carpi, Catania, Como, Ferrara, Genova, Imola, Livorno, Mestre, Milano, Modena, Padova, Reggio Nell'Emilia, Rovigo, Savona, Teramo, Torino, Varese e Vicenza), e a breve sarà disponibile in altre 95 località (in modalità “next-day”, con consegna entro la giornata successiva a quella della richiesta). L’obiettivo dell’accordo è arrivare, nei prossimi mesi, a coprire con il servizio circa 1000 località in tutta Italia.