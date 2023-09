A Roma arriva a “0100 Conference Mediterranean": l'evento dedicato alle aziende e start up

Giovedì 19 e venerdì 20 ottobre a Roma si terrà la “0100 Conference Mediterranean”, l'evento di due giorni dedicati all'industria del Private equity e del Venture capital.

Il format occasione di business e networking per le imprese ha scelto il "Maker Faire Rome" l'evento organizzato e promosso dalla Camera di Commercio di Roma, come local partner e bacino privilegiato per il netwoking. Qui cinque fra le aziende espositrici verranno scelte per realizzare il loro pitch davanti a un pubblico qualificato di investitori. Nella giornata di giovedì si terrà la Conference mentre venerdì 20 maker, startup e aziende che esporranno i propri progetti.

Lorenzo Tagliavanti presidente della Camera di Commercio di Roma spiega che la l'importanza della partnership con Zero One Hundred Conference: "Si tratta di un’ulteriore testimonianza di come l’ecosistema dell’innovazione italiano e romano, in particolare, sia dinamico e vitale. La platea di investitori che sarà presente nella due giorni di ottobre è numerosa e altamente qualificata a conferma del prezioso lavoro fatto in questi anni con Maker Faire Rome, ormai sempre più piattaforma di valorizzazione e condivisione dei migliori progetti di innovazione e tecnologia”.

“L’edizione 2023 di Maker Faire Rome – afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma – anche grazie alla 0100 Conference Mediterranean avrà una dimensione imprenditoriale ancora più marcata: maker, imprese e startup avranno, infatti, la preziosa possibilità di presentare i propri progetti a investitori di primo piano del Private equity e del Venture capital”.