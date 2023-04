Concorso Zètema, prove più vicine: nominata la commissione

Le prove per il concorso di Zètema sono sempre più vicine. Dopo la pubblicazione del bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 77 nuove unità di personale, nello specifico 67 assistenti in sala nei Musei Civici e 10 unità di front office nelle Biblioteche di Roma Capitale, è stata nominata la commissione di valutazione per entrambe le procedure selettive.

Concorso di Zètema, date più vicine: nominata commissione

I tre membri “di comprovata esperienza”, di cui uno esterno e uno che assume la funzione di Presidente di Commissione, sono competenti alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati partecipanti alla procedura. Una volta svolte le prove provvederanno alla verifica dei risultati della prova d'esame, alla valutazione e verifica dei titoli dichiarati dai candidati, allo svolgimento del colloquio attitudinale, all'accertamento dell'esito della prova di idoneità in lingua italiana per gli stranieri e alla trasmissione al Responsabile del procedimento delle graduatorie dei profili in selezione.

Zètema, 40mila candidati al concorso attendono il calendario delle prove

La nomina della commissione di valutazione è il primo step che porterà i candidati al concorso di Zètema verso le prove. Sono 40mila in tutto coloro che sognano di lavorare nei musei e nelle biblioteche comunali assunti dalla società in house di Roma Capitale. Per il calendario delle prove del concorso Zètema bisognerà tuttavia ancora attendere. Tutte le comunicazioni sulle fasi della selezione saranno pubblicate nella sezione “lavora con noi” della partecipata che si occupa di gestire e valorizzare i beni artistici, monumentali e culturali della città.