Comunità energetiche, pubblicata la graduatoria dei 50 progetti che beneficeranno del contributo

50 domande ammesse alla fase di progettazione per fare in modo, in futuro, di alleggerire i costi energetici e tutelare maggiormente l’ambiente. La direzione regionale infrastrutture e mobilità della Regione Lazio ha approvato la graduatoria con la quale finanzierà gli studi di fattibilità tecnica, economica e amministrativa per quei soggetti che hanno fatto domanda di costituzione di una cer, una comunità energetica rinnovabile.

Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili

Le comunità energetiche sono, in sintesi, aggregazioni di soggetti diversi che condividono l’energia da loro prodotta. Chiunque può dare vita a queste associazioni: famiglie, esercizi commerciali, imprese e comuni. Ogni cittadino, unendosi con altre persone o altri soggetti, può attivarsi nella gestione dei flussi energetici e può beneficiare non solo di una relativa autonomia, ma anche di vantaggi economici. Una soluzione green al problema del caro bollette, come spiegato nell’inchiesta portata avanti da Dossier RomaToday.

Progetti ammessi

I progetti ammessi al finanziamento provengono da tutte le province della regione anche se i punteggi più alti appartengono a tre comunità di Roma: ci sono il comune di Saracinesco, Onano e la comunità energetica Municipio VIII - Università Roma Tre che hanno ottenuto, in fase di valutazione, ben 97 punti. Gli importi erogati variano da un minimo di 5 mila ad un massimo di 13 mila euro, a seconda della complessità e grandezza del progetto. Di seguito l’elenco completo:

COMUNE DI SARACINESCO SARACINESCO (RM) 97 8.000,00 €

Fiamignano FIAMIGNANO (RI) 83 9.000,00 €

COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE NOICER - ENERGIA VERDE E SOLIDALE DAPPERTUTTO CERVETERI (RM) 71 5.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA COLLI DELLA RISERVA REATINA RIETI (RI) 77 8.000,00

COMUNITA' ENERGETICA CITTADUCALE - CASTEL SANT'ANGELO CITTADUCALE (RI) 66 5.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VITINIA -CER VITINIA ROMA (RM) 84 5.000,00 €

POGGINO VITERBO (VT) 66 13.000,00 €

Circomare Teatro ODV ORTE (VT) 68 6.000,00 €

comune di gradoli GRADOLI (VT) 74 9.000,00 €

Comune di PROCENO PROCENO (VT) 74 6.000,00 €

Comune di Nerola NEROLA (RM) 86 6.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA AMATRICE - ACCUMOLI ACCUMOLI (RI) 79 12.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE

VALLERANO - CER VALLERANO ROMA (RM) 71 5.000,00 €

CER Onano ROMA (RM) 97 9.000,00 €

CERS Illuminati Sabina ETS MONTOPOLI DI SABINA (RI) 81 5.000,00 €

CER S. IRENEO ROMA (RM) 78 6.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA LEONESSA LEONESSA (RI) 73 5.000,00 €

Comunità Energetica Cittareale Borbona Posta CITTAREALE (RI) 73 5.000,00 €

Comunità Energetica Municipio VIII - Università Roma Tre ROMA (RM) 97 13.000,00 €

Caiano Solare APS ROCCA PRIORA (RM) 80 6.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MEZZOCAMMINO ROMA (RM) 68 9.000,00 €

CER StatCap-ivMiglio ROMA (RM) 65 6.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VENTOTENE VENTOTENE (LT) 87 5.000,00 €

Comunità Energetica Rinnovabile Azione Via Romana 15 Filacciano ROMA (RM) 69 6.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE GRECCIO GRECCIO (RI) 70 5.000,00 €

A Tutto Sole SANTA MARINELLA (RM) 81 6.000,00 €

CERS CASAL BRUNORI APS ROMA (RM) 84 6.000,00 €

CER - TORRICELLA CAPOLUOGO TORRICELLA IN SABINA (RI) 77 6.000,00 €

CEF FILACCIANO FILACCIANO (RM) 70 6.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ROCCAGIOVINE ROCCAGIOVINE (RM) 85 6.000,00 €

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SANT'ANGELO ROMANO SANT'ANGELO ROMANO (RM) 82 9.000,00 €

Parrocchia di San Francesco d'Assisi ANAGNI (FR) 87 6.000,00 €

CERtosa ROMA (RM) 87 6.000,00 €

Associazione Comunità Energetica Vigna Murata ROMA (RM) 70 6.000,00 €

Comunità Energetica Rinnovabile Tor Fiscale da costituire ROMA (RM) 75 6.000,00 €

Comune di Manziana MANZIANA (RM) 84 6.000,00 €

Comunità energetica rinnovabile Vejano VEJANO (VT) 75 6.000,00 €

Comunità Energetica Trevignano Romano TREVIGNANO ROMANO (RM) 67 9.000,00 €

CerKata VETRALLA (VT) 69 6.000,00 €

Comunità Energetica Rinnovabile Antrodoco ANTRODOCO (RI) 70 12.000,00 €

CER di Viticuso VITICUSO (FR) 74 6.000,00 €

CER REGINA PACIS ROMA (RM) 81 6.000,00 €

Costituenda CERS Quadraro-Don Bosco ROMA (RM) 70 6.000,00 €

CER VIGNANELLO ONE GALLESE (VT) 71 6.000,00 €

ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA ITRI ITRI (LT) 85 5.000,00 €

Comunità energetica rinnovabile Celleno CELLENO (VT) 72 6.000,00 €

A.P.E.A.L. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA CIVITA CASTELLANA (VT) 79 13.000,00 €

STELLA POLARE I CER ROMA (RM) 68 6.000,00 €

CER Castel Sant'Elia One GALLESE (VT) 73 6.000,00 €

Parrocchia Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo FORMIA (LT) 78 6.000,00 €

Progetti esclusi

Ci sono anche 24 progetti che sono rimasti esclusi. Nella maggior parte dei casi, si tratta di potenziali comunità energetiche che non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto di 65. In altri casi, invece, mancava parte della documentazione richiesta. Da sottolineare come, in questo elenco, compaia anche l’Ater della provincia di Roma, escluso perché ha ottenuto un punteggio molto basso, solo 37 punti, 10 punti in meno del condominio Fontanile Arenato 250 di Roma.