Comunità di Sant’Egidio, con la donazione del GROS continua "Cibo per Tutti".

Gros Maestri del Fresco ha donato 31 pedane di generi alimentari a marchio Consilia alla Comunità di Sant’Egidio.

“La Comunità di Sant’Egidio – ricorda Giovanni Scifoni, Direttore Acquisti GROS – è un punto di riferimento importante per fare in modo che le nostre donazioni siano mirate, vengano utilizzate laddove c’è bisogno di sostegno. Per questo, si tratta di una collaborazione che dura da molti anni e, recentemente, ci ha permesso di far sentire la nostra vicinanza anche al popolo ucraino, attraverso la consegna di beni al loro magazzino di Leopoli. Con la Comunità di Sant’Egidio c’è piena sintonia e condivisione di valori”.

La Comunità di Sant’Egidio, con la donazione del GROS, continuerà l’impegno “Cibo per Tutti”. per dare cibo alle persone senza dimora, per consegnare spese solidali agli anziani, per fornire sostegno alimentare alle famiglie più in difficoltà e ai profughi dalla guerra in Ucraina nei 28 centri aperti a Roma.

?“La Comunità di Sant’Egidio – a parlare è Cesare Zucconi, segretario generale di Sant’Egidio ACAP - ringrazia GROS, a cui è legata da lunga amicizia?e collaborazione, perché ci aiuta a? rimanere a fianco di chi è più in difficoltà. In quest’anno, segnato ancora dalla pandemia e soprattutto dalle conseguenze economiche e sociali della guerra in Ucraina, la Comunità di Sant’Egidio ha continuato a rispondere al bisogno espresso dalle persone più fragili e vulnerabili. Vogliamo moltiplicare la solidarietà perché nessuno rimanga indietro”