Commercio, Uniqlo e Four Seasons: due nuovi brand sbarcano nella Capitale

Uniqlo, Four Season. Sono questi i due grandi marchi attesi – per ora – nella Capitale. Il brand di abbigliamento giapponese e la catena alberghiera di lusso amplieranno l’offerta commerciale di Roma. E nonostante ci sia ancora riserbo sulle location – stando a quanto riporta l’agenzia di stampa DIRE – Uniqlo dovrebbe aprire nella zona di via del Corso, con molta probabilità in alcuni dei locali chiusi della Galleria ‘Alberto Sordi’ e, per Four Season, l’ipotesi è palazzo Marini a piazza San Silvestro.

È ancora ai microfoni della Dire che l’assessora alle attività produttive del Campidoglio, Monica Lucarelli, ha annunciato: “All'interno del dipartimento Attività Produttive è nato l'ufficio attrazione grandi marchi”. Nello specifico, ha aggiunto: “Non aiuterà solo i grandi brand ma anche le aziende che vogliono aprire a Roma una sede direzionale. Vogliamo certamente attrarre commercio di qualità e che possa essere utile per i turisti che vengono dall'estero, perché in tante città internazionali, penso a New York, Londra o Parigi, si viene anche per fare shopping. Ma in un mondo globale è importante avere anche sedi direzionali come sta di nuovo succedendo a Roma dove sta aprendo la sede di Netflix e quella di anche altre aziende”.

Intanto, si attende l’ufficialità dell’arrivo a Roma di uno dei brand di abbigliamento più famosi al mondo, l’azienda giapponese Uniqlo, produttrice di capi casual per uomo, donna e bambino. Non solo. Anche dell’arrivo della catena alberghiera di lusso, un’operazione importante per la città. Tuttavia, l’apertura di queste due realtà imprenditoriali, non è destinata a rimanere isolata. A confermarlo sono ancora le parole di Lucarelli: “Noi vogliamo ripartire da quella vocazione internazionale che è propria di Roma e riportate la città al centro del mondo. Lo è già dal punto di vista culturale ma noi vogliamo che lo diventi anche per il tessuto imprenditoriale e commerciale”.