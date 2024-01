I commercianti e il calo di vendite in centro: "Chi usa i mezzi passeggia, chi usa l'auto fa shopping"

Via del Corso era piena così come tante altre vie del centro di Roma. Questo, però, almeno secondo Confesercenti, non è coinciso con un aumento degli affari degli esercizi commerciali, anzi. Durante la festività natalizie, oltre ad un potenziamento del trasporto pubblico, il Campidoglio aveva previsto l’estensione della ztl centro storico e tridente fino alle 20. Una misura che, per l’associazione, ha pregiudicato il lavoro di centinaia di persone: “La gente prendi i mezzi pubblici per farsi una passeggiata. Se vuole fare shopping prende la macchina” sottolinea, a RomaToday, il presidente Valter Giammaria.

Ztl e shopping

L’associazione di categoria, anche prima del varo del piano dei trasporti di Natale, aveva addirittura chiesto un’apertura anticipata dei varchi, dalle 17 alle 16. Gualtieri, invece, è andato in direzione contraria, estendo l’orario fino alle 20. Una scelta che, secondo Confesercenti, ha penalizzato i negozi romani: “Le linee che hanno messo su non sono state usate da nessuno” dice, a RomaToday, il presidente di Confesercenti, riferendosi alle corse gratuite della Free 1, Free 2 e la linea 100. Per Giammaria, la ztl fino alle 20 ha arrecato “un grave danno al commercio”.

Strade piene, negozi vuoti

La tesi è semplice: con la ztl estesa meno persone vanno a fare shopping. Le strade centrali di Roma, in particolare del centro storico, sono state però sempre piene durante le festività. Allora come mai, come dice Giammaria, alcuni negozi “hanno fatto un meno 30% di incassi rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando, tra l’altro, si registravano già dati negativi”? Per il presidente il motivo va ricercato nelle abitudini dei romani.

“Un conto è chi viene a farsi una passeggiata in centro – dice – un altro è chi vuole fare acquisti. Chi vuole comprare e spendere non viene in autobus o metro ma in automobile”. Inoltre, c’è anche il problema del maltempo: “quando piove le persone non vengono in centro, a maggior ragione con i mezzi”.

Negozi di basso livello

Le politiche sul commercio del Campidoglio, secondo Giammaria stanno causando “ulteriori cali delle vendite. Non ci possiamo lamentare se al centro hanno chiuso 1500 negozi su 5000 solo a Roma. Ormai apriranno solo negozi di basso livello. Il negozio medio non esiste più. Se vogliamo rilanciare il commercio di vicinato vanno fatte politiche attive ed attente alla categoria, quello che non sta facendo il comune di Roma”.

Saldi, falsa partenza

Non fanno sorridere neanche i saldi invernali, partiti venerdì scorso. A causa del maltempo i dati sono in flessione rispetto allo scorso anno. In un certo senso, “il primo giorno di saldi ci sarà oggi, lunedì 8 gennaio”. Anche le temperature in calo dovrebbe favorire gli acquisti: “Il freddo aiuta. Se fa caldo le persone non acquistano giacche o piumini. Sono tra l’altro contento del ritorno dei negozi di vicinato, che battono l’online: abbiamo fatto un sondaggio, l’83% degli intervistati acquisterà nei negozi fisici”.