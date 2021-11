Proroga delle OSP fino a dicembre 2022, FdI studia mozione per salvaguardare bar e ristoranti

Faticano a risalire la china i commercianti di Roma, che oltre alla riduzione di capienza e al distanziamento forzato causa pandemia, dovranno improvvisarsi con i primi freddi anche nell’allestimento degli spazi esterni per chi è senza Green pass. È una delle difficoltà che il comparto patisce sugli spazi di esercizio, il 31 dicembre scadranno infatti permessi di occupazione di suolo pubblico concessi alle attività dal Campidoglio per attutire gli impatti del Covid e della crisi economica.

Per far fronte alla situazione, Fratelli d’Italia da settimane lavora su delle soluzioni che possano contenere i disagi per la categoria.

"A seguito dell'incontro avuto con i rappresentanti della Confcommercio Fipe, della Confesercenti Fiepet, nonché con Cna commercio, considerati gli argomenti specifici e le proposte avanzate riguardanti il tema delle occupazioni di suolo pubblico emergenziali, stiamo predisponendo una mozione da presentare in Assemblea Capitolina con una serie di proposte". Lo dichiara Andrea De Priamo, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. "Con la mozione chiederemo che l'Assemblea approvi il prolungamento della durata della possibilità di usufruire di osp emergenziali fino a dicembre 2022- spiega- in considerazione della recrudescenza dei contagi da Covid e la disponibilità interna dei locali ancora soggetta a limitazione. Chiederemo anche la proroga, per la stessa durata, delle procedure agevolate per l'ottenimento delle osp emergenziali; il rilancio e perfezionamento del servizio dello Sportello unico del commercio; la revisione, ampliamento e modernizzazione del catalogo degli arredi; la revisione, attenta e concordata con gli operatori interessati, di tutti i piani di massima occupabilità; di indirizzare le politiche sul commercio, servizi ed attività produttive verso canoni di assoluta eccellenza, nonché di condivisione e partecipazione con le varie associazioni generali di categoria, così come d'imprenditori o commercianti di strada. Inoltre - conclude De Priamo- chiederemo maggiori e più efficaci controlli contro l'abusivismo commerciale".

L’impegno arriva a sole poche settimane dall'appello di locali e ristoranti a Gualtieri, secondo cui la mancanza di una proroga porterebbe a una perdita stimata di 40 milioni per la Capitale.

“Tra il 2019 e il 2020, a Roma, hanno chiuso circa 1000 aziende. Un dato impietoso e drammatico, se gli spazi saranno rivisti al ribasso, o peggio eliminati, ci sarà una ricaduta negativa per tutta la filiera della ristorazione”, sottolinea Claudia Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.