Sulla spiaggia di Ostia si svolgeranno colloqui per oltre 500 posti di lavoro

Venerdì 5 luglio dalle ore 15:00 presso il Capanno Beach Club dello stabilimento di Piazzale Magellano ad Ostia, si terranno i colloqui di lavoro organizzati da Humangest.

L’agenzia per il lavoro ha infatti organizzato un pomeriggio dedicata al recruiting in spiaggia per la ricerca di oltre 500 profili con inserimento previsto a partire da luglio 2024. Delle quasi 600 posizioni posizione aperte oltre 400 si focalizzano sui settori Logistica & Trasporti, Ho.re.ca, GDO, Facility Management. Questi i profili richiesti nel Lazio:

260 addetti alla vendita GDO (banconisti specializzati in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta);

100 addetti alla ristorazione (cuochi, aiuto cuoco, addetti mensa, camerieri, pizzaioli);

20 operatori settore Ho.Re.Ca luxury (camerieri ai piani, chef de rang, commis di sala);

20 addetti vendita specializzati – settore bricolage;

40 magazzinieri specializzati e preparatori merci;

50 addetti al picking e Addetti alla logistica;

20 mulettisti / carrellisti;

30 addetti alle pulizie civili;

10 Impiegati amministrativi contabili;

5 interior designer;

10 infermieri;

10 fisioterapisti;

10 receptionist;

10 manutentori elettromeccanici e antincendio.

Barbara Garofoli, CEO SGB Humangest Holding commenta: “Secondo le ultime rilevazioni di Anpal-Unioncamere, in 39 casi su 100 le imprese del Lazio riscontrano difficoltà nel rintracciare i profili desiderati; in particolare per quanto riguarda le posizioni di operai specializzati, dove la percentuale sale al 56%. Con lo Humangest Job Party portiamo le nostre migliori offerte di lavoro direttamente in spiaggia, con il proposito di accorciare anche fisicamente le distanze con i nostri candidati, incentivando così l’incontro tra domanda e offerta al fine di rafforzare l’occupazione ad Ostia e in tutto il Lazio. Il punto di forza di questa iniziativa risiede senza dubbio nella sua originalità, pur mantenendosi in linea con la nostra mission di aiutare le persone in cerca di lavoro a orientarsi in un mercato complesso e in continua evoluzione”.