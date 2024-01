Sport inclusivo: collaborazione fra Sara Assicurazioni e Circolo Canottieri

Il Circolo Canottieri Aniene e Sara Assicurazioni hanno firmato una partnership per cui la compagnia assicurativa sarà main partner degli atleti paralampici fino al giugno 2025.

L’accordo rientra nelle azioni di Sara Assicurazioni di sostenere eventi e competizioni sportive di primo piano e allo stesso tempo di dare supporto allo sport come elemento per abbattere le barriere e promuovere l’inclusione. Ecco dunque la scelta di promuovere gli atleti paralampici sostenendo la loro preparazione tecnica e le varie attività quali canottaggio, canoa, handbike e nuoto, creando i presupposti per la partecipazione alle principali competizioni, prima fra tutte le Paralimpiadi di Parigi 2024.

La collaborazione è stata resa ufficiale dal lancio di un video, realizzato dall’agenzia di comunicazione Deliverti, che ha come protagonisti alcuni atleti paralimpici del Circolo, in cui si raccontano le sfide personali, le vittorie e i momenti emozionanti della carriera degli atleti coinvolti, con l’obiettivo di sostenerli nel loro percorso. “La tua storia è la tua forza” è il claim del video visibile cliccando qui.

Alberto Tosti, Direttore generale di Sara Assicurazioni ha dichiarato: "Crediamo fermamente che le aziende debbano svolgere un ruolo attivo nella creazione di una società più inclusiva e lo sport è uno strumento potente per raggiungere questo obiettivo. Gli atleti paralimpici incarnano la perseveranza, la forza e la determinazione, sono fonte di ispirazione per tutti noi e con il nostro impegno vogliamo sostenere le loro aspirazioni e le loro sfide".