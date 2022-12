Coin cede lo storico palazzo di San Giovanni

L’edificio di piazzale Appio, a San Giovanni, storica sede di un punto vendita Coin, cambia proprietà. Il presidente di Coin SpA, Giorgio Rossi, ha confermato che la società ha ceduto al Fondo Torre IV, gestito da Torre SGR, l’immobile, uno dei più prestigiosi della sua insegna.

La cessione non comporta alcuna chiusura: il punto vendita rimane gestito dalla stessa Coin, e nei prossimi mesi dovrebbero partire degli interventi di restyling interni ed esterni. Un’operazione di cui non sono stati resi noti i costi, condotta nell’ambito del piano di valorizzazione del gruppo Coin, come ha confermato Ugo Turi, consigliere delegato di Coin SpA: «Quello concluso con Torre SGR è un accordo innovativo che pone le basi per lo sviluppo di nuove sinergie future, e che permetterà a Coin di procedere più rapidamente nella realizzazione del proprio piano industriale».

L'acquisto del palazzo ad aprile 2022

La cessione arriva a pochi mesi dall’acquisto del palazzo di piazzale Appio da parte di Coin Spa, un immobile da 7.000 metri quadrati disposti su quattro piani. La catena di grandi magazzini si era insediata nel palazzo degli anni ’70 dopo la demolizione del cinema Massimo, e qui vi è rimasta, come locataria, sino all’aprile scorso.

È stato ad aprile, infatti, che la InvestiRE Sgr, società immobiliare del Gruppo Banca Finnat, aveva curato la cessione del palazzo per conto del fondo Aiace. L'edificio era un tempo di proprietà dell'Enpam, ed era successivamente entrato nel patrimonio del fondo.

Pochi mesi dopo il nuovo passaggio di proprietà a un altro fondo immobiliare. Coin oggi è presente a Roma con 5 punti vendita disseminati in diverse zone della città, e sotto l’insegna “Coin Excelsior” include il premium contemporary department store di via Cola di Rienzo.