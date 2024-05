Un colosso degli investimenti si è accaparrato tre edifici storici di Roma

Cambia la proprietà di tre immobili storici e di grandissimo pregio al centro di Roma. La Coima Sgr, società che si occupa di gestire e sviluppare i patrimoni di investitori di primaria importanza, è subentrata a Morgan Stanley e Zurich nella gestione del fondo Sapphire.

Tre immobili di pregio cambiano proprietà

Gli edifici acquisiti, per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, sono Palazzo Monte, sede del Consiglio di Stato a Campo de' Fiori, Palazzo Verospi a via del Corso sede della Presidenza del Consiglio e Galleria Sciarra, sempre in zona via del Corso, dove si trovano negozi e altre attività commerciali. In totale la superficie totale è di 45mila mq.

Gli studi legali coinvolti

A seguire l'operazione, grazie alla quale Coima Sgr è subentrata nelle quote di maggioranza del fondo Sapphire, tre studi legali: Molinari Agostinelli per la due diligence, i contratti e la negoziazione principale, Gilberti Triscornia Associati per negoziazione e contrattualistica riguardante il finanziamento e infine Gianni&Origoni per aspetti regolamentari e governance.

"Roma ha una valenza strategica"

“Roma è un mercato con una valenza strategica per Coima - ha dichiarato lo Chief Investment Officer Gabriele Bonfiglioli - e una città con un grande potenziale per interventi di riqualificazione urbana, dove si può celebrare finalmente una capacità italiana di fare squadra”. La società è in corsa anche per il progetto di rigenerazione urbana