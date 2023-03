Cambio al vertice della Cna romana: eletto il nuovo segretario

Cambio al vertice della Cna di Roma. La sezione romana della confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa ha nominato Luca Barrera nuovo segretario.

Barrera subentra a Stefano Di Niola, che ha guidato l’associazione per quasi 5 anni, richiamato a svolgere incarichi a livello nazionale. In precedenza responsabile del coordinamento sindacale della Cna di Roma, gravita nel mondo dell’associazione dal 1997.

“Accolgo con piacere la nomina a segretario, consapevole della sfida che mi attende, ma so di poter contare sulle grandi professionalità e le forti motivazioni che sono presenti nella nostra struttura - ha detto Barrera - la nostra è una grande associazione di imprese che vogliono proiettarsi verso il futuro e nostro compito è quello di lavorare al loro fianco per intercettare bisogni in uno scenario in continuo mutamento”.

“La Cna di Roma ha scelto come segretario una persona di grande competenza, che ha una profonda conoscenza del nostro mondo associativo - ha aggiunto la presidente Maria Fermanelli - a cui va il caloroso benvenuto da parta di tutta l’associazione, e i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.