Aria di crisi alla CNA di Roma. Per i 100 dipendenti stipendi in ritardo 

C’è aria di crisi alla CNA di Roma. I dipendenti dell’articolazione romana della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, un centinaio in tutto, sono preoccupati per il loro futuro e per l’orizzonte di incertezza che si aprirà con il nuovo anno.

La confederazione in difficoltà finanziaria

CNA di Roma, lo ammette la stessa confederazione ai microfoni di RomaToday, vive un momento di “difficoltà finanziaria” e per questo i vertici hanno già annunciato che gli stipendi di gennaio e febbraio arriveranno in ritardo. Non sarà un Natale sereno per i lavoratori che nell’ultima assemblea sindacale hanno sottolineato i sacrifici sopportati negli ultimi dieci anni. “Un arco di tempo nel quale c’è stato il blocco del contratto integrativo aziendale e dei buoni pasto, livelli non adeguati alle mansioni svolte, riduzione dell’orario di lavoro con conseguente riduzione della retribuzione, trasformata in seguito in contratto di solidarietà” spiegano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Slittano gli stipendi dei dipendenti

I sindacati, a margine dell’incontro con i vertici di CNA di Roma, hanno espresso “forte preoccupazione e perplessità per l’assenza di obiettivi e iniziative per il rilancio” della confederazione attiva nella Capitale. “I sacrifici e l’Impegno dei dipendenti sono stati sostenuti, seppur con grande difficoltà, perché i lavoratori stessi si sono sempre sentiti parte integrante e forza motrice della CNA” dicono le organizzazioni sindacali. Alla vigilia di Natale la doccia fredda.

“L’immobilità e l’assenza di programmazione dei vertici e la possibile prospettiva di perdere il lavoro stanno generando agitazione, incertezza e preoccupazione”. Per questo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono soluzioni concrete, risposte e trasparenza. Anche da parte della CNA nazionale.

La posizione di CNA di Roma

“La CNA di Roma è una grande organizzazione di rappresentanza che si proietta nel futuro e che è in continuo rinnovamento per essere vicina e utile alle imprese. A causa di una difficoltà finanziaria per la quale si stanno trovando soluzioni - ha fatto sapere a RomaToday la confederazione - in via cautelativa si è annunciato che il pagamento degli stipendi dei dipendenti potrebbero subire uno slittamento di qualche settimana per quel che riguarda i mesi di gennaio e di febbraio 2024. È in atto - hanno assicurato dalla sede di via Cristoforo Colombo - un piano di rilancio a cui sta lavorando un selezionato team di esperti, che garantirà il mantenimento degli alti standard qualitativi dei servizi dell’associazione e la tenuta della struttura in essere”.