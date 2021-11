Cna Roma: "Black Friday è venerdì nero degli esercizi di vicinato"

Venerdì nero, sì, ma soprattutto per i piccoli commercianti che faticano a risalire la china, soprattutto dopo due anni di pandemia. Lo conferma in una nota anche CNA Roma: "Il Black Friday, iniziativa promozionale che dagli Stati Uniti si è diffusa ormai anche nel nostro Paese, invece che trasformarsi in una possibilità per i nostri commercianti, alla fine, è diventata un volano negativo perché favorisce solo le vendite online delle grandi catene, facendo crollare gli acquisti natalizi e quelli legati al periodo dei saldi”.

Secondo le associazioni di categoria a tutela del commercio, i più svantaggiati sono infatti i negozi fisici, soprattutto perché i grandi player dell’ecommerce anticipano le svendite per settimane, se non mesi. “È oggi venerdì 26 novembre la data ufficiale d'inizio del Black Friday 2021, ma in molti hanno cominciato con largo anticipo ad applicare sconti, anche molto significativi, fino al 75%, a partire dall'inizio della settimana, se addirittura per tutto il mese di novembre – prosegue Federico Mondello, Presidente di CNA Commercio Roma - La possibilità di applicare sconti così importanti naturalmente è alla portata solo della grande distribuzione che in questo senso danneggia il commercio di vicinato, già fortemente provato dagli effetti della pandemia. Per questo, CNA Commercio Roma chiede che anche nel caso del Black Friday venga attuata una seria regolamentazione in materia, a tutela di tutti quegli esercizi di vicinato che sono presidi di decoro e di animazione dei nostri quartieri, altrimenti abbandonati al degrado".