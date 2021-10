Cna Roma dice no alla riduzione del Superbonus: “Le imprese hanno bisogno di certezze”

Nota dolente per il settore dell’edilizia, con la riduzione dei bonus fiscali di cui possono usufruire artigiani o le piccole e medie imprese. "La Cna di Roma ritiene sbagliato ridurre i bonus fiscali che incentivano la riqualificazione e l’efficientamento del patrimonio immobiliare, come previsto dalla Legge di Bilancio, approvata oggi dal Consiglio dei Ministri", comunica in una nota l'ente di categoria.

“Continuare a cambiare le regole ogni anno nel settore edile si tramuta in instabilità. Le imprese hanno bisogno di certezze per poter programmare le attività e crescere. La città di Roma, se la Legge di Bilancio non sarà modificata durante l’iter parlamentare di approvazione, sarà duramente colpita sia dal punto vista del PIL, che nell'azione di valorizzazione ed efficientamento energetico degli edifici che sarà inevitabilmente depotenziata. Il Parlamento intervenga per dare continuità al pacchetto di misure che hanno finora sostenuto la ripresa economica ed in particolare rispetto alla cessione del credito per tutti i bonus fiscali”, commentano così Andrea Falamesca, Presidente CNA Costruzioni Roma e Claudio De Angelis Presidente di CNA Installazione di Impianti Roma.