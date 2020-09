Cisalfa Sport inaugura a Fiumicino: quasi 2000 mq di abbigliamento e prodotti sportivi

Cisalfa Sport, leader in Italia nella grande distribuzione di articoli sportivi e per il lifestyle, rafforza ulteriormente il suo piano di sviluppo e inaugura tre nuovi punti vendita, di cui uno a Fiumicino.

Dopo lo store nel centro commerciale Parco Dora di Torino, inaugurato lo scorso 27 agosto, infatti, il 10 settembre, sono stati inaugurati i punti vendita di Carpi, presso il nuovo centro commerciale Retail Park e di Fiumicino, all’interno del Parco Commerciale da Vinci.

Cisalfa Sport, che conta 150 punti vendita e oltre 3.000 persone, è il retailer per eccellenza di abbigliamento e prodotti per lo sport e il lifestyle. La sua offerta include, infatti, un’ampia selezione dei più autorevoli brand quali Nike, Adidas, The North Face, Ellesse, New Balance e Fila, per citarne alcuni.

L’azienda sta continuando a sviluppare una strategia retail omni-channel, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel modello tra l’integrazione fra l’esperienza in negozio e quella online, sempre più dinamica e intuitiva. Tutti e tre i nuovi negozi presentano metrature importanti e sono studiati secondo il format 3.0: un progetto di visual innovativo per una disposizione delle collezioni più accattivante e fruibile unito a materiali ecologici e illuminazione led a basso consumo. La nuova formula è stata riconosciuta a livello europeo come il miglior format per un negozio di sport. I tre store avranno come focus le seguenti categorie merceologiche: lifestyle, con abbigliamento, calzature e accessori citywear e sportswear, ma anche active con focalizzazioni sui mondi running, training e football.

Il nuovo store di Fiumicino, nel Parco Commerciale da Vinci ha una superficie di 1.900 mq, 34 addetti e 4 casse.